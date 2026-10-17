AKOM Müjdeyi Verdi: Sıcaklık Yükseliyor, Yağış İstanbul'u Terk Ediyor

AKOM'un haftalık tahmin raporunda yağışın tamamen ortadan kalktığı görülüyor.

18 Ekim 2026 Pazar hava durumu

18 Ekim 2026 Pazar günü yağışlı hava kenti terk ediyor. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 12 ile 16 derece arasında olacağı belirtildi.

19 Ekim 2026 Pazartesi hava durumu

19 Ekim Pazartesi de parçalı bulutlu geçecek, termometreler 13 ile 17 derece arasında seyredecek. Bir gün önceki bültende pazartesi için hafif yağış öngörülüyordu; son güncellemeyle birlikte o gün için de yağış beklenmiyor.

20 Ekim 2026 Salı hava durumu

Asıl değişim salı günü başlıyor. 20 Ekim Salı parçalı ve az bulutlu havada en yüksek sıcaklık 20 dereceye çıkacak.

21 Ekim 2026 Çarşamba hava durumu

21 Ekim Çarşamba ise haftanın en ılık günü olmaya aday: az bulutlu ve açık havada termometrelerin 21 dereceyi göstermesi bekleniyor.

22 Ekim 2026 Perşembe hava durumu

22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günleri de parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında kalacak.

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