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AKOM Müjdeyi Verdi: Sıcaklık Yükseliyor, Yağış İstanbul'u Terk Ediyor

AKOM Müjdeyi Verdi: Sıcaklık Yükseliyor, Yağış İstanbul'u Terk Ediyor

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 10:18
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Haftanın başından bu yana soğuk ve sağanaklı havayla boğuşan İstanbul için beklenen haber AKOM'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kenti etkisi altına alan yağışlı sistemin terk edeceği günü açıkladı. 15 derecenin altına inen sıcaklıkların ise yeniden yükselecek.

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İstanbul'da hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl?

İstanbul'da hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl?

AKOM'un 17 Ekim Cumartesi tarihli bültenine göre İstanbul'da sabah saatlerinde 11 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 15 dereceye çıkacak, akşam 14, gece ise 13 derece civarında seyredecek. Gün boyu yağmurlu geçmesi beklenen cumartesi günü metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor.

Bültende rüzgara ilişkin uyarı da dikkat çekiyor. Poyraz ve karayel yönlerinden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. 

Fırtına şeklinde esen rüzgar ve kuvvetli yağış, bugün dışarı çıkacak olanların hissettiği sıcaklığı rakamların da altına çekecek.

AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışın biteceği gün belli oldu.

AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışın biteceği gün belli oldu.

AKOM'un haftalık tahmin raporunda yağışın tamamen ortadan kalktığı görülüyor. 

18 Ekim 2026 Pazar hava durumu

18 Ekim 2026 Pazar günü yağışlı hava kenti terk ediyor. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 12 ile 16 derece arasında olacağı belirtildi. 

19 Ekim 2026 Pazartesi hava durumu

19 Ekim Pazartesi de parçalı bulutlu geçecek, termometreler 13 ile 17 derece arasında seyredecek. Bir gün önceki bültende pazartesi için hafif yağış öngörülüyordu; son güncellemeyle birlikte o gün için de yağış beklenmiyor.

20 Ekim 2026 Salı hava durumu

Asıl değişim salı günü başlıyor. 20 Ekim Salı parçalı ve az bulutlu havada en yüksek sıcaklık 20 dereceye çıkacak. 

21 Ekim 2026 Çarşamba hava durumu

21 Ekim Çarşamba ise haftanın en ılık günü olmaya aday: az bulutlu ve açık havada termometrelerin 21 dereceyi göstermesi bekleniyor.

22 Ekim 2026 Perşembe hava durumu

22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günleri de parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında kalacak.

Yeni haftada İstanbul'daki güncel durumu İstanbul hava durumu sayfasından saatlik olarak takip edebilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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