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AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmur Bitiyor, Güneşli Günler Başlıyor

AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmur Bitiyor, Güneşli Günler Başlıyor

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 14:17
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Haftanın son günlerini sağanakla geçiren İstanbul için yüzleri güldüren tahmin geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı sistemin yeni haftanın başına kadar süreceğini, ardından güneşli günlerin başlayacağını açıkladı.

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Güneşten önce son sınav: Cumartesi metrekareye 60 kiloya kadar yağış bekleniyor

Güneşten önce son sınav: Cumartesi metrekareye 60 kiloya kadar yağış bekleniyor

Güneşli havaya kavuşmadan önce atlatılması gereken zorlu bir hafta sonu var. AKOM'un 16 Ekim Cuma tarihli bülteninde İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 11 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 15 dereceye çıkacağı, akşam 14, gece ise 13 derece civarında seyredeceği belirtildi. Gün boyu yağmur geçişleri beklenirken metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

Poyraz ve yıldız yönlerinden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlice esecek rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek. Nem oranı yüzde 55 ile 85 arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak açıklandı.

Asıl yükü ise Cumartesi taşıyacak. 17 Ekim'de kentte kuvvetli sağanak bekleniyor ve metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ila 60 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gün içinde 11 ile 15 derece arasında kalacak. AKOM, sistemin Pazartesi'ye kadar etkili olacağını, bu süreçte sıcaklıkların 15-17 derece aralığında, yani mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve aralıklarla kuvvetli, yer yer de çok kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini vurguladı.

AKOM İstanbul'da yağmurun biteceği günü açıkladı.

AKOM İstanbul'da yağmurun biteceği günü açıkladı.

Haftanın geri kalanında ise tablo tamamen değişiyor. 18 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor, sıcaklık 11 ile 16 derece arasında olacak. Pazartesi bulutlar yeniden gelecek; aralıklı yağmur geçişleriyle metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Termometreler bu günde 14 ile 17 derece arasında değişecek.

Güneşli günlerin asıl başlangıcı 20 Ekim Salı. Parçalı ve az bulutlu havada sıcaklık 15 dereceden 20 dereceye kadar yükselecek. 21 Ekim Çarşamba ise haftanın en güzel günü olmaya aday: az bulutlu ve açık havada en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. 22 Ekim Perşembe günü de parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor; sıcaklık 14 ile 19 derece arasında seyredecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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