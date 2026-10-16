AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmur Bitiyor, Güneşli Günler Başlıyor

Güneşli havaya kavuşmadan önce atlatılması gereken zorlu bir hafta sonu var. AKOM'un 16 Ekim Cuma tarihli bülteninde İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 11 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 15 dereceye çıkacağı, akşam 14, gece ise 13 derece civarında seyredeceği belirtildi. Gün boyu yağmur geçişleri beklenirken metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

Poyraz ve yıldız yönlerinden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlice esecek rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek. Nem oranı yüzde 55 ile 85 arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak açıklandı.

Asıl yükü ise Cumartesi taşıyacak. 17 Ekim'de kentte kuvvetli sağanak bekleniyor ve metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ila 60 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gün içinde 11 ile 15 derece arasında kalacak. AKOM, sistemin Pazartesi'ye kadar etkili olacağını, bu süreçte sıcaklıkların 15-17 derece aralığında, yani mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve aralıklarla kuvvetli, yer yer de çok kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini vurguladı.