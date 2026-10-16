İstanbul'a Yeni Yağış Dalgası: Sarı Kod Cuma 09.00'da Başlıyor, Cumartesi 23.59'a Kadar Sürecek
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Önceki gün son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da binden fazla noktada sel ve su baskını yaşanmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sistemle yağışların cuma sabahı yeniden başlayacağını, cumartesi gününün ise daha riskli geçeceğini duyurdu. İstanbul için sarı kodlu uyarı cuma 09.00'da başlayıp cumartesi 23.59'a kadar sürecek.
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Meteoroloji'nin uyarısına göre 3 kişinin öldüğü selin ardından Balkanlar üzerinden yeni bir yağış sistemi geliyor.
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İstanbul'da sarı kodlu uyarı cuma sabahı 09.00'da başlayıp cumartesi 23.59'a kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan: "Toprak doymuş şekilde, bu risk alınmaz."
Zonguldak ve Düzce için turuncu, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Bakan Kurum, uyarı verilen 26 ilde yaşayanlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını önerdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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