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İstanbul'a Yeni Yağış Dalgası: Sarı Kod Cuma 09.00'da Başlıyor, Cumartesi 23.59'a Kadar Sürecek

İstanbul'a Yeni Yağış Dalgası: Sarı Kod Cuma 09.00'da Başlıyor, Cumartesi 23.59'a Kadar Sürecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:31
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Önceki gün son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da binden fazla noktada sel ve su baskını yaşanmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sistemle yağışların cuma sabahı yeniden başlayacağını, cumartesi gününün ise daha riskli geçeceğini duyurdu. İstanbul için sarı kodlu uyarı cuma 09.00'da başlayıp cumartesi 23.59'a kadar sürecek.

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Meteoroloji'nin uyarısına göre 3 kişinin öldüğü selin ardından Balkanlar üzerinden yeni bir yağış sistemi geliyor.

Meteoroloji'nin uyarısına göre 3 kişinin öldüğü selin ardından Balkanlar üzerinden yeni bir yağış sistemi geliyor.

İstanbul'da önceki gün son 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Kentte binden fazla noktada sel ve su baskını yaşandı. Felakette 3 kişi hayatını kaybederken İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Yağışlar son saatlerde hafiflese de bölge, Balkanlar üzerinden gelen soğuk karakterli yeni bir sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji verilerine göre en yüksek yağış, Beykoz'da metrekareye 186,3 kilogram olarak ölçülmüştü. Anadolu Yakası'nda gece yarısına kadar hafif yağışlar görülebilir.

İstanbul'da sarı kodlu uyarı cuma sabahı 09.00'da başlayıp cumartesi 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul'da sarı kodlu uyarı cuma sabahı 09.00'da başlayıp cumartesi 23.59'a kadar sürecek.

Yağışın cuma günü güneyli rüzgârın etkisiyle yeniden başlaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, şehrin özellikle Avrupa Yakası'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağış beklediklerini söyledi. Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçeleri öne çıkıyor, etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar uzanıyor.

Cuma günü sonrasında cumartesinin ilk saatlerinden itibaren yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Yağan, uyarının sarı koddan turuncuya çevrilmesine dair şu an bir değerlendirmelerinin olmadığını da belirtti: 'Zaman içerisinde etkisini gösterecek bir sarı kodlu uyarıdan bahsediyoruz.'

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan: "Toprak doymuş şekilde, bu risk alınmaz."

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan: "Toprak doymuş şekilde, bu risk alınmaz."

Yağan, meteorolojik erken uyarıda sel ve su baskını riskini zaten belirttiklerini hatırlatarak çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait yerlerde birikintiler olduğunu söyledi. 'Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda' diyen Yağan, yeni yağışların bu zeminde daha büyük risk yaratabileceğine dikkat çekti.

yüksel Yağan, vatandaşlara ayrıca üç günlük süreçte özellikle cumartesiye karşı tedbirli olma çağrısı yaptı: 'Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz.'

Zonguldak ve Düzce için turuncu, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Zonguldak ve Düzce için turuncu, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü toplam 24 il için uyarı yayımladı. Zonguldak ve Düzce için turuncu kodlu kuvvetli sağanak uyarısı verildi.

Sarı kodlu uyarının geçerli olduğu iller ise İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Adana, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

Bakan Kurum, uyarı verilen 26 ilde yaşayanlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını önerdi.

Bakan Kurum, uyarı verilen 26 ilde yaşayanlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını önerdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 ilde sarı, 2 ilde turuncu kodlu uyarı bulunduğunu hatırlatarak yağışın cuma sabahı İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere yeniden başlayacağını, cumartesi günü de kentte etkisini sürdüreceğini söyledi.

Kurum, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. Bir ihtiyaç doğması hâlinde kaymakamlıklara ve belediyelere başvurulabileceğini belirten Bakan'ın çağrısının ardından gözler cuma sabahı 09.00'da başlayacak sarı kodlu uyarıya çevrildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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