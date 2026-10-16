İstanbul'a Yeni Yağış Dalgası: Sarı Kod Cuma 09.00'da Başlıyor, Cumartesi 23.59'a Kadar Sürecek

Yağan, meteorolojik erken uyarıda sel ve su baskını riskini zaten belirttiklerini hatırlatarak çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait yerlerde birikintiler olduğunu söyledi. 'Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda' diyen Yağan, yeni yağışların bu zeminde daha büyük risk yaratabileceğine dikkat çekti.

yüksel Yağan, vatandaşlara ayrıca üç günlük süreçte özellikle cumartesiye karşı tedbirli olma çağrısı yaptı: 'Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz.'