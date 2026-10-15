İstanbul'da En Çok Yağış Alan İlçe Belli Oldu: Megakente 272 Kilo Yağış Düştü
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından istasyonlardan gelen ölçümler, kentin ne kadar ağır bir yağışla karşı karşıya kaldığını rakamlarla ortaya koydu. Hava Forum'un X hesabından paylaştığı listeye göre metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer 264,5 kilogramla Beykoz oldu. Hesap, sonuçları 'Olağanüstü değerler var' notuyla duyurdu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışa ilişkin yapttığı açıklamada megakente 272 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.
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İstanbul'da en çok yağışın olduğu ilçe belli oldu.
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İstanbul'a 272 kilogram yağış düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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