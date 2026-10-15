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İstanbul'da En Çok Yağış Alan İlçe Belli Oldu: Megakente 272 Kilo Yağış Düştü

İstanbul'da En Çok Yağış Alan İlçe Belli Oldu: Megakente 272 Kilo Yağış Düştü

İstanbul hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 11:26
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından istasyonlardan gelen ölçümler, kentin ne kadar ağır bir yağışla karşı karşıya kaldığını rakamlarla ortaya koydu. Hava Forum'un X hesabından paylaştığı listeye göre metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer 264,5 kilogramla Beykoz oldu. Hesap, sonuçları 'Olağanüstü değerler var' notuyla duyurdu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışa ilişkin yapttığı açıklamada megakente 272 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

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İstanbul'da en çok yağışın olduğu ilçe belli oldu.

İstanbul'da en çok yağışın olduğu ilçe belli oldu.

Paylaşılan 20 istasyonluk listenin zirvesindeki Beykoz, kentin geri kalanından açık ara ayrıştı. İkinci sıradaki Eyüpsultan'da metrekareye 210,3 kilogram, üçüncü sıradaki Sarıyer'de ise 198 kilogram yağış kaydedildi.

Sarıyer listede tek bir istasyonla da sınırlı kalmadı. İTÜ Maslak istasyonunda 175,2, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki istasyonda ise 128,1 kilogramlık ölçüm yapıldı. İlçenin farklı noktalarından gelen bu değerler, yağışın Boğaz'ın kuzeyini ve Karadeniz'e yakın kesimleri çok daha sert vurduğunu gösteriyor. Şişli 141 ve Büyükçekmece 130,5 kilogramla ilk 10'a girerken İstanbul Havalimanı'nda 115, Üsküdar'da 104,2, Ümraniye'de ise 95,8 kilogram yağış ölçüldü.

Listenin ikinci yarısında değerler belirgin biçimde geriledi. Çekmeköy'deki Ömerli istasyonunda 94,5, Şile'de 84,2, Çatalca'da 80 kilogram yağış kaydedildi. Kadıköy'deki Göztepe istasyonu 74,5, Sancaktepe 72, Kartal'daki Aydos istasyonu 69,4, Florya ise 61 kilogramla listede yer aldı.

Anadolu Yakası'nın güneyi ve kentin batı ucu görece daha az etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 40,5, Silivri'de 33,2 kilogram ölçülürken son sırada metrekareye 25 kilogramla Tuzla yer aldı. Böylece aynı kentte Beykoz ile Tuzla arasındaki fark 10 katı aştı.

İstanbul'a 272 kilogram yağış düştü.

İstanbul'a 272 kilogram yağış düştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamalarında şu ifadeleri kaydetti: 

“Ülkemizin genelini etkisi altına alınan sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına ilişkin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yaşanan elim hadiseden dolayı 2 vatandaşımız vefat etmiştir.

Çalışmalarımız AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere kamu kurumlarımızla birlikte sürmektedir.

İstanbul’a 272 kilogram yağış düşerken, kent genelinde toplamda 8 bin 815 ihbar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz'den alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması beklenmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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