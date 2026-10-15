İstanbul'da En Çok Yağış Alan İlçe Belli Oldu: Megakente 272 Kilo Yağış Düştü

Paylaşılan 20 istasyonluk listenin zirvesindeki Beykoz, kentin geri kalanından açık ara ayrıştı. İkinci sıradaki Eyüpsultan'da metrekareye 210,3 kilogram, üçüncü sıradaki Sarıyer'de ise 198 kilogram yağış kaydedildi.

Sarıyer listede tek bir istasyonla da sınırlı kalmadı. İTÜ Maslak istasyonunda 175,2, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki istasyonda ise 128,1 kilogramlık ölçüm yapıldı. İlçenin farklı noktalarından gelen bu değerler, yağışın Boğaz'ın kuzeyini ve Karadeniz'e yakın kesimleri çok daha sert vurduğunu gösteriyor. Şişli 141 ve Büyükçekmece 130,5 kilogramla ilk 10'a girerken İstanbul Havalimanı'nda 115, Üsküdar'da 104,2, Ümraniye'de ise 95,8 kilogram yağış ölçüldü.

Listenin ikinci yarısında değerler belirgin biçimde geriledi. Çekmeköy'deki Ömerli istasyonunda 94,5, Şile'de 84,2, Çatalca'da 80 kilogram yağış kaydedildi. Kadıköy'deki Göztepe istasyonu 74,5, Sancaktepe 72, Kartal'daki Aydos istasyonu 69,4, Florya ise 61 kilogramla listede yer aldı.

Anadolu Yakası'nın güneyi ve kentin batı ucu görece daha az etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 40,5, Silivri'de 33,2 kilogram ölçülürken son sırada metrekareye 25 kilogramla Tuzla yer aldı. Böylece aynı kentte Beykoz ile Tuzla arasındaki fark 10 katı aştı.