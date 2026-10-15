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İstanbul'a Yeni Sağanak Yağış Uyarısı Geldi: Anadolu Yakası İçin Saat Verildi

İstanbul'a Yeni Sağanak Yağış Uyarısı Geldi: Anadolu Yakası İçin Saat Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 09:06
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İstanbul'da dün sabahtan beri süren sağanak kentin son yıllardaki yağış rekorunu kırdı ve bu kez uyarı Anadolu Yakası için geldi. Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) göre Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelere metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebilecek, rüzgâr da saatte 50 ila 80 kilometreye çıkabilecek. Cuma akşamı için ise yeni bir yağış sistemi bekleniyor.

Kaynak: NTV

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AKOM, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde sabah 10.00'a kadar metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış bekliyor.

AKOM, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde sabah 10.00'a kadar metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış bekliyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde bugün sabah saat 10.00'a kadar metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgârın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları istendi.

Öte yandan Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden etkisini artırıyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak bekleniyor; bu saatten sonra sistemin akşama kadar Batı Karadeniz'e kayması ve kuvvetli yağışların Zonguldak çevresinde etkili olması öngörülüyor.

Dünkü sağanak binden fazla noktada su baskınına yol açtı, Avrupa Yakası'nda iki kişi hayatını kaybetti.

Dünkü sağanak binden fazla noktada su baskınına yol açtı, Avrupa Yakası'nda iki kişi hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinden itibaren kenti altına alan yağış kısa sürede felakete dönüştü. Çok sayıda dere taştı, göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü, vatandaşlar mahsur kaldı.

Avrupa Yakası'nda iki kişi yaşamını yitirdi: Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi. Fatih'teki olayla ilgili soruşturma başlatıldı, akımın kaynağı ise henüz resmen açıklanmadı.

İBB'ye göre bazı noktalarda yağış 240 kilogramı buldu, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram düştü.

İBB'ye göre bazı noktalarda yağış 240 kilogramı buldu, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklamasında kentin son yılların en yüksek yağış miktarlarını gördüğünü duyurdu. Beykoz'da metrekareye 242, Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış ölçüldü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde miktar 100 ila 230 kilogram arasında değişti; kentin birçok noktasında ise 100 kilogram aşıldı.

İBB verilerine göre dün gece 23.30'a kadar 6 bin 937 bildirim alındı. Sahada 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesi görev yaptı.

Dilek Çalışkan cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geleceğini söyledi: "Şiddetini net olarak bilemiyoruz."

Dilek Çalışkan cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geleceğini söyledi: "Şiddetini net olarak bilemiyoruz."

Yağışın şiddetinin kesilmesinin ardından asıl tehlikenin zeminde olduğunu belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, heyelan riskine dikkat çekti. Çalışkan, 'İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı.' ifadelerini kullandı. Toprağın suya doyduğunu da vurguladı.

İstanbul'daki sel felaketini yaşatan yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını söyleyen Çalışkan, bu bölgelerde yağışın metrekareye 50-80 kilogramı geçeceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 48 ilde kuvvetli sağanak uyarısı yaptı: Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak turuncu, İstanbul ve 41 il sarı kodda.

Çalışkan'ın cuma akşamı ve cumartesi gündüzü için sözleri ise şöyle: 'Ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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