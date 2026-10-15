İstanbul'a Yeni Sağanak Yağış Uyarısı Geldi: Anadolu Yakası İçin Saat Verildi
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İstanbul'da dün sabahtan beri süren sağanak kentin son yıllardaki yağış rekorunu kırdı ve bu kez uyarı Anadolu Yakası için geldi. Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) göre Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelere metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebilecek, rüzgâr da saatte 50 ila 80 kilometreye çıkabilecek. Cuma akşamı için ise yeni bir yağış sistemi bekleniyor.
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AKOM, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde sabah 10.00'a kadar metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış bekliyor.
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Dünkü sağanak binden fazla noktada su baskınına yol açtı, Avrupa Yakası'nda iki kişi hayatını kaybetti.
İBB'ye göre bazı noktalarda yağış 240 kilogramı buldu, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram düştü.
Dilek Çalışkan cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geleceğini söyledi: "Şiddetini net olarak bilemiyoruz."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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