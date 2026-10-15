İstanbul'a Yeni Sağanak Yağış Uyarısı Geldi: Anadolu Yakası İçin Saat Verildi

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde bugün sabah saat 10.00'a kadar metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgârın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları istendi.

Öte yandan Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden etkisini artırıyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak bekleniyor; bu saatten sonra sistemin akşama kadar Batı Karadeniz'e kayması ve kuvvetli yağışların Zonguldak çevresinde etkili olması öngörülüyor.