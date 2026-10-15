Sağanak Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova

İstanbul Valiliği, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin 15 Ekim için sarı uyarı verdiği, kuvvetli yağışın sürmesinin ve su baskını riskinin beklendiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Çocuk yaşı şartı sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerindeki kadın personeli kapsamıyor; 8 yaşından küçük engelli çocuğu olan anneler ise hangi meslekte olursa olsun izinli sayılacak.

Motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı da 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Bodrum katlarda yaşayanların geceyi daha yüksek katlarda geçirmesini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durulmasını isteyen Gül, kalacak güvenli yeri olmayanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini duyurdu. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise sahada 378 acil sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin görev yaptığını açıkladı.