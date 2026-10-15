article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağanak Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova

Sağanak Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 07:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerin açıklamalarına göre karar sel ve taşkın riskine karşı alındı; kamu personeline idari izin tanındı, İstanbul ve Yalova'da motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

İstanbul'da resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin 15 Ekim için sarı uyarı verdiği, kuvvetli yağışın sürmesinin ve su baskını riskinin beklendiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Çocuk yaşı şartı sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerindeki kadın personeli kapsamıyor; 8 yaşından küçük engelli çocuğu olan anneler ise hangi meslekte olursa olsun izinli sayılacak.

Motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı da 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Bodrum katlarda yaşayanların geceyi daha yüksek katlarda geçirmesini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durulmasını isteyen Gül, kalacak güvenli yeri olmayanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini duyurdu. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise sahada 378 acil sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin görev yaptığını açıkladı.

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da da okullar 15 Ekim'de kapalı olacak.

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da da okullar 15 Ekim'de kapalı olacak.

İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova valilikleri de aynı gün için eğitime ara verme kararı aldı. Kocaeli'de tüm eğitim kurumlarında, Zonguldak'ta resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak. Yalova'da resmî ve özel okullarla özel eğitim kurumları kapalı olacak. Sakarya ve Düzce'de ise karar üniversiteleri kapsamıyor.

Kararların gerekçesi şiddetli yağış ve fırtına uyarıları oldu. Sakarya'da turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Yalova'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi öne çıktı. Armutlu'da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

Yalova'da motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba gecesinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Kamu çalışanlarına tanınan idari izin kapsamı illere göre değişiyor. Kocaeli'de gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ya da kreş çağındaki veya 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel izinli sayılacak. Zonguldak'ta engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel, Yalova'da hamile, engelli ve anaokulu ya da kreş çağında çocuğu olan personel izinli olacak. Sakarya'da anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın personel ile engelli, kronik hastalığı olan ve hamile personel izinli sayılacak; sağlık, güvenlik ve 24 saat hizmet veren birimlerin durumunu birim amirleri değerlendirecek. Düzce'de de anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.

İstanbul'da bazı üniversiteler ara verdi, çoğu uzaktan eğitime geçti.

İstanbul'da bazı üniversiteler ara verdi, çoğu uzaktan eğitime geçti.

İstanbul'da bazı üniversiteler de sağanak nedeniyle kararlarını duyurdu. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi eğitime bir gün ara verdi.

Aralarında Medipol, Bahçeşehir, Yıldız Teknik, Üsküdar, İstinye, İstanbul Ticaret, İstanbul Aydın ve İstanbul Kültür üniversitelerinin de bulunduğu çok sayıda üniversite ise dersleri uzaktan yürütecek. Türk-Alman Üniversitesi çevrim içi eğitimin 15-16 Ekim'de süreceğini duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın