Sağanak Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova
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Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerin açıklamalarına göre karar sel ve taşkın riskine karşı alındı; kamu personeline idari izin tanındı, İstanbul ve Yalova'da motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yaptı.
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İstanbul'da resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.
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Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da da okullar 15 Ekim'de kapalı olacak.
İstanbul'da bazı üniversiteler ara verdi, çoğu uzaktan eğitime geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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