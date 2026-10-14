İstanbul'da Sağanak Yolları Göle Çevirdi: Esenyurt'ta Suya Kapılan Kadını Vatandaşlar Kurtardı
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İstanbul'da dün geceden beri süren sağanak, sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde göle dönen yolda bir kadın suya kapılıp sürüklendi, çevredeki vatandaşlar kadını sudan çıkardı. Trafik yoğunluğu ise saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.
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Esenyurt'ta suyun sürüklediği kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
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İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Yağışla birlikte yollar kahverengi bir akıntıya dönüştü, bazı araçlar suyun içinde kaldı.
Sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saat 08.30'da yüzde 78'e dayandı.
Valilik uyarmıştı: Yağış perşembe öğleden sonrasına kadar sürecek, cuma günü yeniden geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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