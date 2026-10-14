İstanbul'da Sağanak Yolları Göle Çevirdi: Esenyurt'ta Suya Kapılan Kadını Vatandaşlar Kurtardı

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmış, yağışların çarşamba sabahından itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batısında ise yer yer çok kuvvetli olacağını duyurmuştu. Çok kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir yer aldı. Anadolu Yakası'nın doğusunda Pendik, Tuzla ve Şile'de de yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar süreceği belirtildi. Valiliğe göre 16 Ekim Cuma sabahından itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak, yağış öğleden sonra yer yer kuvvetlenecek. Meteoroloji ise Marmara'da rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyor; İstanbul'un da aralarında olduğu 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Valilik, 'Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısında bulundu. Esenyurt'taki kurtarma anlarının görüntüleri ise aşağıda.