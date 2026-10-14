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İstanbul'da Sağanak Yolları Göle Çevirdi: Esenyurt'ta Suya Kapılan Kadını Vatandaşlar Kurtardı

İstanbul'da Sağanak Yolları Göle Çevirdi: Esenyurt'ta Suya Kapılan Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 09:42
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İstanbul'da dün geceden beri süren sağanak, sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde göle dönen yolda bir kadın suya kapılıp sürüklendi, çevredeki vatandaşlar kadını sudan çıkardı. Trafik yoğunluğu ise saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

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Esenyurt'ta suyun sürüklediği kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Esenyurt'ta suyun sürüklediği kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Esenyurt'un Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kuvvetli yağış kısa sürede yolu suyla kapladı, yolda yürüyen bir kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kadının suyun içinde savrulduğu anlar çevredeki bir binadan kameraya alındı.

Sürüklenen kadını fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Akıntıya rağmen suya giren birkaç kişi kadını bir araya gelip sudan çıkarmayı başardı. Görüntülerde, kadının kurtarıldığı sırada yolun ortasından hâlâ güçlü bir su akışı geçtiği dikkat çekiyor. Aynı bölgede bazı araçlar da suya gömüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Yağışla birlikte yollar kahverengi bir akıntıya dönüştü, bazı araçlar suyun içinde kaldı.

Yağışla birlikte yollar kahverengi bir akıntıya dönüştü, bazı araçlar suyun içinde kaldı.

Yağmur suyunun kısa sürede yükselmesiyle Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yükselen suyun içinde kaldı.

Kentin birçok noktasında benzer görüntüler yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, ilçelerde su birikintilerine ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saat 08.30'da yüzde 78'e dayandı.

Sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saat 08.30'da yüzde 78'e dayandı.

Sağanak, İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağışın ardından trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı; trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

Havadan çekilen kareler, kilometrelerce uzayan araç kuyruklarını ve su dolu şeritlerde ilerlemeye çalışan araçları gösteriyor. Yoğun yağış nedeniyle sürücüler su birikintilerinin arasından yavaş yavaş yol almak zorunda kaldı.

Valilik uyarmıştı: Yağış perşembe öğleden sonrasına kadar sürecek, cuma günü yeniden geliyor.

Valilik uyarmıştı: Yağış perşembe öğleden sonrasına kadar sürecek, cuma günü yeniden geliyor.

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmış, yağışların çarşamba sabahından itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batısında ise yer yer çok kuvvetli olacağını duyurmuştu. Çok kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir yer aldı. Anadolu Yakası'nın doğusunda Pendik, Tuzla ve Şile'de de yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar süreceği belirtildi. Valiliğe göre 16 Ekim Cuma sabahından itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak, yağış öğleden sonra yer yer kuvvetlenecek. Meteoroloji ise Marmara'da rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyor; İstanbul'un da aralarında olduğu 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Valilik, 'Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısında bulundu. Esenyurt'taki kurtarma anlarının görüntüleri ise aşağıda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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