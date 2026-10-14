İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Okullar Neden Tatil?
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İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında kamu personeline yönelik idari izinlerin yanı sıra motosiklet trafiğine de kısıtlama getirildi. Veliler ve öğrenciler konu hakkında kapsamlı araştırmalar yapmaya başladı. İşte İstanbul'da Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da Okullar Neden Tatil? sorularının yanıtları...
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15 Ekim 2026 Perşembe İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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Hamile, engelli ve küçük çocuğu olan annelere idari izin
Motosiklet trafiğine geçici yasak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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