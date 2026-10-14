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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Okullar Neden Tatil?

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Okullar Neden Tatil?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 18:45
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İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında kamu personeline yönelik idari izinlerin yanı sıra motosiklet trafiğine de kısıtlama getirildi. Veliler ve öğrenciler konu hakkında kapsamlı araştırmalar yapmaya başladı. İşte İstanbul'da Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da Okullar Neden Tatil? sorularının yanıtları...

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15 Ekim 2026 Perşembe İstanbul'da Okullar Tatil mi?

15 Ekim 2026 Perşembe İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da olumsuz hava şartlarının ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine İstanbul Valiliği bir dizi tedbir kararı aldı. Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulan karara göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri 15 Ekim 2026 Perşembe günü tatil edildi.

Hamile, engelli ve küçük çocuğu olan annelere idari izin

Hamile, engelli ve küçük çocuğu olan annelere idari izin

Alınan tedbirler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel idari izinli sayılacak.

Ayrıca 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izin kapsamına alındı. Ancak bu hak; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personeli kapsamayacak. Buna karşın, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, hangi meslek grubunda olurlarsa olsunlar belirtilen tarihte idari izinli sayılabilecek.

Motosiklet trafiğine geçici yasak

Motosiklet trafiğine geçici yasak

Sağanak yağışın trafikte oluşturabileceği hayati risklerin önüne geçmek amacıyla iki tekerlekli araçlar için de düzenlemeye gidildi. Valilikten yapılan açıklamada, motosiklet ve türevi tüm araçların 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Valilik yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri en aza indirmek adına vatandaşların alınan kararlara uyması ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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