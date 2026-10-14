İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Okullar Neden Tatil?

Sağanak yağışın trafikte oluşturabileceği hayati risklerin önüne geçmek amacıyla iki tekerlekli araçlar için de düzenlemeye gidildi. Valilikten yapılan açıklamada, motosiklet ve türevi tüm araçların 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Valilik yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri en aza indirmek adına vatandaşların alınan kararlara uyması ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.