Dolunay Geride Kaldı: Önümüzdeki Günlerde Aşk Kapısını Çalacak 5 Burç
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24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşen dolunay geride kalırken bazı burçlar için çok daha keyifli bir dönem başlıyor.
Türkiye saatiyle 17.53'te gökyüzünde parlayan bu dolunay, Cafe Astrology'ye göre iletişim, tutum ve macera duygusuyla ilgili. Uranüs'le aynı hizada olması duygulara sürpriz bir boyut katıyor ve ilişkilerde eski kalıpları kırma isteğini güçlendiriyor. Sitenin yorumuna göre bunun bizim için ne anlama geldiğini önümüzdeki iki haftada keşfedeceğiz.
İşte dolunay sonrası hem aşkta hem de hayatın genelinde yüzü gülecek 5 burç!
İkizler
Yay
Terazi
Kova
Aslan
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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