24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşen dolunay geride kalırken bazı burçlar için çok daha keyifli bir dönem başlıyor.

Türkiye saatiyle 17.53'te gökyüzünde parlayan bu dolunay, Cafe Astrology'ye göre iletişim, tutum ve macera duygusuyla ilgili. Uranüs'le aynı hizada olması duygulara sürpriz bir boyut katıyor ve ilişkilerde eski kalıpları kırma isteğini güçlendiriyor. Sitenin yorumuna göre bunun bizim için ne anlama geldiğini önümüzdeki iki haftada keşfedeceğiz.

İşte dolunay sonrası hem aşkta hem de hayatın genelinde yüzü gülecek 5 burç!

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