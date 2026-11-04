Kasım Dolunayıyla Hayatına Beklenmedik Bir Sürpriz Girecek 3 Burç
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Yay mevsiminin başlamasından iki gün sonra gökyüzünde İkizler burcunda bir dolunay yaşanacak. Dolunay, astrolojide ani değişimler ve beklenmedik gelişmelerle ilişkilendirilen Uranüs'le aynı noktada buluşuyor. Dolunayın yaşandığı İkizler, Güneş'in bulunduğu Yay ve Uranüs'ün yönettiği Kova burçlarının bu dönemden en çok etkileneceği düşünülüyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.
İkizler
Yay
Kova
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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