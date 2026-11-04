Kasım Dolunayıyla Hayatına Beklenmedik Bir Sürpriz Girecek 3 Burç

Dolunay doğrudan İkizler burcunda gerçekleştiği için bu ayın en hareketli günleri İkizlerleri bekliyor. Astrolojide dolunay, bir sürecin tamamlandığı ve sonuçların ortaya çıktığı dönem olarak yorumlanıyor. İkizlerin uzun süredir üzerinde düşündüğü bir konu beklenmedik bir şekilde netleşebilir.

Uranüs'ün etkisiyle sürpriz bir teklif, ani bir yolculuk ya da hiç beklemediği birinden gelen bir mesaj gündeme gelebilir. İkizlerin plan yapmak yerine akışa uyması işini kolaylaştıracak.