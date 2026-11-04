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Kasım Dolunayıyla Hayatına Beklenmedik Bir Sürpriz Girecek 3 Burç

Kasım Dolunayıyla Hayatına Beklenmedik Bir Sürpriz Girecek 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 15:44
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Yay mevsiminin başlamasından iki gün sonra gökyüzünde İkizler burcunda bir dolunay yaşanacak. Dolunay, astrolojide ani değişimler ve beklenmedik gelişmelerle ilişkilendirilen Uranüs'le aynı noktada buluşuyor. Dolunayın yaşandığı İkizler, Güneş'in bulunduğu Yay ve Uranüs'ün yönettiği Kova burçlarının bu dönemden en çok etkileneceği düşünülüyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

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İkizler

İkizler

Dolunay doğrudan İkizler burcunda gerçekleştiği için bu ayın en hareketli günleri İkizlerleri bekliyor. Astrolojide dolunay, bir sürecin tamamlandığı ve sonuçların ortaya çıktığı dönem olarak yorumlanıyor. İkizlerin uzun süredir üzerinde düşündüğü bir konu beklenmedik bir şekilde netleşebilir.

Uranüs'ün etkisiyle sürpriz bir teklif, ani bir yolculuk ya da hiç beklemediği birinden gelen bir mesaj gündeme gelebilir. İkizlerin plan yapmak yerine akışa uyması işini kolaylaştıracak.

Yay

Yay

Dolunay sırasında Güneş Yay burcunda bulunuyor. Dolunay ise Yay'ın karşısındaki İkizler'de, astrolojide ilişkiler ve ortaklıklarla ilişkilendirilen bölgede gerçekleşiyor. Yaylar için gündemin merkezinde yakın ilişkiler olacak.

Bir ilişkide ani bir karar, yeni bir iş ortaklığı ya da hayatına beklenmedik şekilde giren biri Yayları şaşırtabilir. Uzun süredir belirsiz kalan bir ilişki de bu dönemde netlik kazanabilir.

Kova

Kova

Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs, dolunayla aynı noktada buluşuyor. Astrolojide Uranüs yenilik, özgürlük ve ani kırılmalarla ilişkilendiriliyor. Kovalar dolunayın etkisini daha yoğun hissedebilir.

Dolunay, Kova için yaratıcılık ve keyif alanında gerçekleşiyor. Yeni bir hobi, sürpriz bir aşk ya da yıllardır ertelediği bir fikir Kovaların hayatına ani bir canlılık getirebilir. Rutinin dışına çıkmaktan çekinmemek bu dönemde Kovaya iyi gelecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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