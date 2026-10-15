İstanbul'da AVM'yi Su Bastı: Otopark Göle Döndü, Yürüyen Merdivenlerden Su Aktı, Bina Tahliye Edildi

İstanbul Valiliği'nin verilerine göre, 14 Ekim'de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112'ye 2 bin 518 ihbar ulaştı. Aynı saatlerde 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 kişinin mahsur kalması olayı kayda geçti. Yağış, 13 Ekim gecesi saat 22.00 sularında başlamıştı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı bölgelere yaklaşık 21 saatte metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Sarıyer-İTÜ Maslak istasyonunda ise 124,72 kilogram ölçüldü.

Vali Davut Gül, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sular altında kalan alt geçitlerden ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sahada 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını açıkladı.