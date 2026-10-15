İstanbul'da AVM'yi Su Bastı: Otopark Göle Döndü, Yürüyen Merdivenlerden Su Aktı, Bina Tahliye Edildi
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İstanbul'da 14 Ekim'de gün boyu süren sağanak, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezini de vurdu. Otoparkında su birikmesi yaşanan AVM'nin yürüyen merdivenlerinden yoğun biçimde su akınca bina tahliye edildi. O anlar, çevredekilerin kameralarına yansıdı.
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Otoparkı su basan AVM'nin yürüyen merdivenlerinden yoğun şekilde su aktı, bina boşaltıldı.
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İstanbul genelinde 1277 su baskını yaşandı, 47 kişi mahsur kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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