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İstanbul'da AVM'yi Su Bastı: Otopark Göle Döndü, Yürüyen Merdivenlerden Su Aktı, Bina Tahliye Edildi

İstanbul'da AVM'yi Su Bastı: Otopark Göle Döndü, Yürüyen Merdivenlerden Su Aktı, Bina Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 07:08
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İstanbul'da 14 Ekim'de gün boyu süren sağanak, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezini de vurdu. Otoparkında su birikmesi yaşanan AVM'nin yürüyen merdivenlerinden yoğun biçimde su akınca bina tahliye edildi. O anlar, çevredekilerin  kameralarına yansıdı.

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Otoparkı su basan AVM'nin yürüyen merdivenlerinden yoğun şekilde su aktı, bina boşaltıldı.

Otoparkı su basan AVM'nin yürüyen merdivenlerinden yoğun şekilde su aktı, bina boşaltıldı.

Sarıyer'de etkili olan yağışın ardından alışveriş merkezinin çok katlı otoparkında su biriktikçe birikti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, zemini kaplayan çamurlu suyun park halindeki araçların çevresine kadar yayıldığı, sarı-siyah şeritli duvarların dibinde suyun yükseldiği görülüyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre otoparkta bazı araçlar su altında kaldı.

Asıl panik binanın içinde yaşandı: yürüyen merdivenlerden aşağı yoğun miktarda su aktı. Bunun üzerine AVM tahliye edildi.

İstanbul genelinde 1277 su baskını yaşandı, 47 kişi mahsur kaldı.

İstanbul genelinde 1277 su baskını yaşandı, 47 kişi mahsur kaldı.

İstanbul Valiliği'nin verilerine göre, 14 Ekim'de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112'ye 2 bin 518 ihbar ulaştı. Aynı saatlerde 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 kişinin mahsur kalması olayı kayda geçti. Yağış, 13 Ekim gecesi saat 22.00 sularında başlamıştı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı bölgelere yaklaşık 21 saatte metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Sarıyer-İTÜ Maslak istasyonunda ise 124,72 kilogram ölçüldü.

Vali Davut Gül, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sular altında kalan alt geçitlerden ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sahada 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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