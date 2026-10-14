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İstanbul'da Sağanak Kabusu: Sarıyer'de Mahsur Kalanlar Araçların Üzerine Sığındı

İstanbul'da Sağanak Kabusu: Sarıyer'de Mahsur Kalanlar Araçların Üzerine Sığındı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 19:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın günlerdir sürdürdüğü uyarıların ardından beklenen şiddetli yağış, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Saat 19.00 itibarıyla bastıran sağanak nedeniyle megakentte hayat adeta durma noktasına geldi. İş çıkış saatine denk gelen yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda vatandaş yollarda mahsur kaldı.

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Yağışın en ağır bilançoya yol açtığı ilçelerden biri Sarıyer oldu.

Yolların kısa sürede sel sularıyla kaplandığı ilçede, seyir halindeki otobüsler ve binek araçlar sular altında kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, can havliyle otobüslerin ve otomobillerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde megakentin birçok noktasında caddelerin adeta nehre dönüştüğü, park halindeki ve seyir durumundaki araçların sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

Mahsur kalan İstanbullular, cep telefonlarıyla çektikleri videolar ve açtıkları canlı yayınlarla bulundukları noktaları paylaşarak yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.

Bir İETT otobüsünün içerisi 👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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