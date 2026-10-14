İstanbul'da Sağanak Kabusu: Sarıyer'de Mahsur Kalanlar Araçların Üzerine Sığındı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın günlerdir sürdürdüğü uyarıların ardından beklenen şiddetli yağış, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Saat 19.00 itibarıyla bastıran sağanak nedeniyle megakentte hayat adeta durma noktasına geldi. İş çıkış saatine denk gelen yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda vatandaş yollarda mahsur kaldı.
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Yağışın en ağır bilançoya yol açtığı ilçelerden biri Sarıyer oldu.
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde megakentin birçok noktasında caddelerin adeta nehre dönüştüğü, park halindeki ve seyir durumundaki araçların sel sularıyla sürüklendiği görüldü.
Bir İETT otobüsünün içerisi 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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