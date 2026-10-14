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İstanbul'daki Sağanak Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in Galasını da Vurdu: Mekanı Su Bastı!

İstanbul'daki Sağanak Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in Galasını da Vurdu: Mekanı Su Bastı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 21:14
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İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli sağanak, bu kez bir dizi galasının ortasına düştü! Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki'nin başrollerini paylaştığı yeni dikey dizi Konu Komşu'nun gala mekanını su bastı. Oyuncuların ve davetlilerin bir araya geldiği gecede yağmurun etkisiyle hiç beklenmedik görüntüler ortaya çıktı. İşin eğlenceli tarafı ise su baskınına rağmen galanın devam etmesi oldu. Anlaşılan o ki İstanbul'un yağmuru, Konu Komşu ekibinin keyfini kaçırmaya yetmemiş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de hız kesmedi. Bu kez yağmurun adresi Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in yeni dizisinin galası oldu!

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de hız kesmedi. Bu kez yağmurun adresi Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in yeni dizisinin galası oldu!

İstanbul bugün yağmurla epey zorlu bir sınav verdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ulaşımı da olumsuz etkiledi. Trafikte kalanlar, su basan yollar ve evlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar derken İstanbul'da hayatın akışı neredeyse tamamen değişti. Hatta olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

Gün boyunca devam eden yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesiyle birlikte dışarıda planı olanların işi iyice zorlaştı. Bu durumdan nasibini alanlar arasında magazin dünyasının tanıdık isimleri de vardı. Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki'nin başrollerini paylaştığı Konu Komşu dizisinin galası da tam böyle bir güne denk geldi. Son dönemde giderek popülerleşen, telefon ekranlarından izlenmek üzere kısa bölümler halinde hazırlanan dikey dizilere bir yenisini ekleyen Konu Komşu'nun ekibi, yeni projelerini kutlamak için bir araya geldi.

Bir tarafta oyuncular, davetliler ve gala heyecanı, diğer tarafta İstanbul'u etkisi altına alan sağanak... Hal böyle olunca gecenin planlandığı gibi gitmesi de pek mümkün olmadı. Çünkü yağmur, gala mekanına da uğramadan geçmedi!

Konu Komşu'nun gala mekânını su bastı! Ancak içerideki görüntülere bakılırsa kimsenin eğlenceyi yarıda bırakmaya pek niyeti yokmuş.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, Konu Komşu dizisinin galasının düzenlendiği mekânı da vurdu. Sağanak nedeniyle mekana su dolarken davetliler de gecenin ortasında hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Normal şartlarda bir galada konuşulanlar oyuncuların kıyafetleri, yeni projeleri ve kırmızı halı görüntüleri olur. Ancak bu kez yağmur bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Gala sırasında kaydedilen görüntülerde su baskını açıkça görülürken içerideki kalabalığın yaşananlara rağmen keyfini koruduğu dikkat çekti.

Üstelik su baskınına rağmen galanın devam etmesi de gecenin en ilginç tarafıydı. Davetlilerin eğlenmeyi sürdürdüğü görüntüler, İstanbul'da gün boyu yaşanan olumsuzlukların arasında oldukça farklı bir manzara ortaya çıkardı.

Kısacası Konu Komşu ekibinin gala heyecanına İstanbul'un sağanağı da ortak oldu! Umarız gece, su baskınının daha büyük bir soruna yol açmadığı şekilde tamamlanır.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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