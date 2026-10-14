İstanbul'daki Sağanak Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in Galasını da Vurdu: Mekanı Su Bastı!
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İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli sağanak, bu kez bir dizi galasının ortasına düştü! Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki'nin başrollerini paylaştığı yeni dikey dizi Konu Komşu'nun gala mekanını su bastı. Oyuncuların ve davetlilerin bir araya geldiği gecede yağmurun etkisiyle hiç beklenmedik görüntüler ortaya çıktı. İşin eğlenceli tarafı ise su baskınına rağmen galanın devam etmesi oldu. Anlaşılan o ki İstanbul'un yağmuru, Konu Komşu ekibinin keyfini kaçırmaya yetmemiş!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de hız kesmedi. Bu kez yağmurun adresi Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in yeni dizisinin galası oldu!
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Konu Komşu'nun gala mekânını su bastı! Ancak içerideki görüntülere bakılırsa kimsenin eğlenceyi yarıda bırakmaya pek niyeti yokmuş.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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