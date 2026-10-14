İstanbul'daki Sağanak Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'in Galasını da Vurdu: Mekanı Su Bastı!

İstanbul bugün yağmurla epey zorlu bir sınav verdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ulaşımı da olumsuz etkiledi. Trafikte kalanlar, su basan yollar ve evlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar derken İstanbul'da hayatın akışı neredeyse tamamen değişti. Hatta olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

Gün boyunca devam eden yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesiyle birlikte dışarıda planı olanların işi iyice zorlaştı. Bu durumdan nasibini alanlar arasında magazin dünyasının tanıdık isimleri de vardı. Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki'nin başrollerini paylaştığı Konu Komşu dizisinin galası da tam böyle bir güne denk geldi. Son dönemde giderek popülerleşen, telefon ekranlarından izlenmek üzere kısa bölümler halinde hazırlanan dikey dizilere bir yenisini ekleyen Konu Komşu'nun ekibi, yeni projelerini kutlamak için bir araya geldi.

Bir tarafta oyuncular, davetliler ve gala heyecanı, diğer tarafta İstanbul'u etkisi altına alan sağanak... Hal böyle olunca gecenin planlandığı gibi gitmesi de pek mümkün olmadı. Çünkü yağmur, gala mekanına da uğramadan geçmedi!