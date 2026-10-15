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İstanbul'da Sağanak Hafifledi Ama Heyelan Riski Sürüyor: Zemin Doydu, Cuma Akşamı Yeni Yağış Bekleniyor

İstanbul'da Sağanak Hafifledi Ama Heyelan Riski Sürüyor: Zemin Doydu, Cuma Akşamı Yeni Yağış Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 07:15 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 07:36
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve 1985'ten bu yana en şiddetli yağışlardan biri olarak anılan sağanak sabaha karşı hafifledi, ancak risk bitmedi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a göre zemin suya doymuş durumda ve heyelan tehlikesi sürüyor; yağışın ağırlık merkezi ise Sakarya, Kocaeli ve batı Karadeniz'e kaydı. Cuma akşamı başlayıp cumartesi gündüzü de sürecek yeni bir yağış sisteminin şiddeti henüz net değil.

Kaynak: NTV

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Boğaz hattında ölçümler 100 ile 230 kilogram arasında değişti, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü.

Boğaz hattında ölçümler 100 ile 230 kilogram arasında değişti, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre en yüksek yağış Beykoz'da ölçüldü: metrekareye 242 kilogram. Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de 187,9 kilogram kayda geçti. Boğaz hattı ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki toplamlar ise 100 ila 230 kilogram arasında seyretti. Bu değerler, 1985'ten bu yana ölçülen en yüksek rakamlar arasında yer aldı.

Yağış gece boyunca özellikle Boğaz hattı ile Anadolu Yakası'nda sürdü, ilerleyen saatlerde şiddetini kaybetti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentin son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle mücadele ettiğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için 6 ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için 6 ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yapılan uyarılarda sel, su baskını, heyelan, hortum ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

MGM’nin turuncu kodla uyardığı iller Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce olarak sıralandı. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılan iller ise Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye oldu.

İki kişi hayatını kaybetti, AFAD ve 112'ye 14 saatte 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İki kişi hayatını kaybetti, AFAD ve 112'ye 14 saatte 2 bin 518 ihbar ulaştı.

Fatih'te 14 yaşındaki M.I., Balat'ta su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği olayın Çukurbostan Parkı'nda yaşandığını duyurmuş, sonraki açıklamasında yeri Sultan Selim Caddesi üzerindeki özel bir otoparkın girişi olarak düzeltmişti. Akımın kaynağı henüz resmen açıklanmadı, soruşturma başlatıldı. Sarıyer'de ise Ayazağa'da sel sularını geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. düşüp başını çarptı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sabah 06.00 ile akşam 20.00 arasında AFAD ve 112'ye gelen ihbar sayısı 2 bin 518'i buldu. İBB'nin 23.30'a kadar aldığı bildirim 6 bin 937'ye çıktı; sahada 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesi görev yaptı. Metro istasyonları, alt geçitler ve bir hastane su altında kaldı, Merter ve Bahçelievler'de mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Valilik, bodrum katlarda yaşayanların daha üst katlara geçmesini istedi.

Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'un 63 ana deresinin üzerinin AVM ve binalarla kapandığını söyleyip heyelan uyarısı yaptı.

Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'un 63 ana deresinin üzerinin AVM ve binalarla kapandığını söyleyip heyelan uyarısı yaptı.

Yağışın hafiflemesinin ardından asıl tehlikenin zeminde olduğunu söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, toprağın suya doyduğunu ve heyelan riskinin arttığını vurguladı. Çalışkan, İstanbul'un 63 ana deresine dikkat çekti: yoğun yağışla biriken su bu derelerden akmak istedi, ancak yataklarının üzeri kapalıydı.

'Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı.' diyen Çalışkan'ın uyarısına, Vali Davut Gül'ün çağrısı da eşlik etti. Gül, vatandaşlardan bodrumlardan, su birikintilerinden, dere yataklarından ve heyelan riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istemişti.

Cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geliyor, Meteoroloji 48 il için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı.

Cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geliyor, Meteoroloji 48 il için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 48 il için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı. Turuncu kod Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta geçerli. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ilde, İstanbul'la birlikte sarı kod var. Yağışın ağırlık merkezi Sakarya, Kocaeli ve batı Karadeniz'e kaydı; bölgede metrekareye 50-80 kilograma ulaşan yağış öngörülüyor.

Çalışkan'a göre cuma akşamı başlayıp cumartesi gündüzü de sürecek yeni bir yağış sistemi daha var. Heyelan riskinin sürdüğü saatlerde gelecek bu yağışın gücü şimdilik belirsiz. Çalışkan'ın sözleriyle: 'Şiddetini net olarak bilemiyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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