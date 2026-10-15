İstanbul'da Sağanak Hafifledi Ama Heyelan Riski Sürüyor: Zemin Doydu, Cuma Akşamı Yeni Yağış Bekleniyor
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve 1985'ten bu yana en şiddetli yağışlardan biri olarak anılan sağanak sabaha karşı hafifledi, ancak risk bitmedi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a göre zemin suya doymuş durumda ve heyelan tehlikesi sürüyor; yağışın ağırlık merkezi ise Sakarya, Kocaeli ve batı Karadeniz'e kaydı. Cuma akşamı başlayıp cumartesi gündüzü de sürecek yeni bir yağış sisteminin şiddeti henüz net değil.
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Boğaz hattında ölçümler 100 ile 230 kilogram arasında değişti, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için 6 ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
İki kişi hayatını kaybetti, AFAD ve 112'ye 14 saatte 2 bin 518 ihbar ulaştı.
Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'un 63 ana deresinin üzerinin AVM ve binalarla kapandığını söyleyip heyelan uyarısı yaptı.
Cuma akşamı yeni bir yağış sistemi geliyor, Meteoroloji 48 il için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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