İstanbul'da Sağanak Hafifledi Ama Heyelan Riski Sürüyor: Zemin Doydu, Cuma Akşamı Yeni Yağış Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre en yüksek yağış Beykoz'da ölçüldü: metrekareye 242 kilogram. Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de 187,9 kilogram kayda geçti. Boğaz hattı ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki toplamlar ise 100 ila 230 kilogram arasında seyretti. Bu değerler, 1985'ten bu yana ölçülen en yüksek rakamlar arasında yer aldı.

Yağış gece boyunca özellikle Boğaz hattı ile Anadolu Yakası'nda sürdü, ilerleyen saatlerde şiddetini kaybetti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentin son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle mücadele ettiğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamasını istedi.