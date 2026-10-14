İstanbul Boğazı Kahverengiye Döndü: Sağanağın Ardından Kıyıda 200 Metrelik Alan Çamura Bulandı

Dere ağızlarından gelen çamurlu su, Boğaz'ın sakin bölümünde denizin kendi rengiyle buluşunca iki ayrı renk tabakası oluştu. Bir tarafta turkuaz ve koyu mavi tonlar, diğer tarafta bulanık kahverengi su vardı.

Deniz biyolojisi uzmanlarının bu tür olaylarda dikkat çektiği nokta, yoğun yağışla birlikte karasal girdilerin hızla artması. Benzer bir tablo geçmişte de İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bayram Öztürk tarafından değerlendirilmiş, 'Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir' denmişti.