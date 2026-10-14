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İstanbul Boğazı Kahverengiye Döndü: Sağanağın Ardından Kıyıda 200 Metrelik Alan Çamura Bulandı

İstanbul Boğazı Kahverengiye Döndü: Sağanağın Ardından Kıyıda 200 Metrelik Alan Çamura Bulandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 13:27
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İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak Boğaz'ın rengini değiştirdi. Derelerden akan çamurlu su denize ulaştı; kıyıdaki bazı noktalarda yaklaşık 200 metrelik alan kahverengiye döndü, mavi ve kahverengi su kütleleri arasında belirgin bir sınır oluştu.

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Kıyıdan açığa doğru uzanan kahverengi leke, Boğaz'ın mavi-yeşil suyunu ikiye böldü.

Kıyıdan açığa doğru uzanan kahverengi leke, Boğaz'ın mavi-yeşil suyunu ikiye böldü.

Gece yarısından sonra başlayan yağış, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kentin farklı ilçelerinde dere yataklarında su seviyesi yükseldi, taşınan alüvyon ve sediman denize karıştı.

Havadan çekilen görüntülerde Boğaz'ın alışıldık mavi-yeşil rengiyle kahverengi su arasındaki geçiş açıkça seçiliyor. Renk değişimi en çok derelerin ve yağmur suyu kanallarının denize açıldığı noktalarda belirginleşti.

Kıyı şeridinde su, derelerin taşıdığı çamurla tamamen kahverengiye döndü.

Kıyı şeridinde su, derelerin taşıdığı çamurla tamamen kahverengiye döndü.

Sağanağın şiddeti dere yataklarında biriken çamuru bir anda denize taşıdı. Karadan sürüklenen tatlı su, kıyı kesimlerindeki bazı noktalarda yaklaşık 200 metre genişliğindeki bir alanı kahverengiye boyadı.

Kıyıya yakın bölümde su o kadar bulanıklaştı ki deniz, görüntüde adeta bir çamur nehrini andırıyor.

Çamurlu suyun ortasında kalan tekneler ve yatlar, renk değişiminin boyutunu gözler önüne serdi.

Çamurlu suyun ortasında kalan tekneler ve yatlar, renk değişiminin boyutunu gözler önüne serdi.

Kıyıdaki iskelede bağlı duran tekneler ve yatlar, çamurlu suyun içinde kaldı. Aynı karede suyun yüzeyindeki akıntı izleri de dere sularının denize hangi yönde yayıldığını gösteriyor.

Derelerden gelen suyun hem kıyıya yakın alanlarda hem de açıklara doğru ilerleyen bölümlerde rengi değiştirdiği görüldü.

Öte yandan iki farklı renkteki su kütlesi, Boğaz kıyısında net bir sınırla ayrıştı.

Öte yandan iki farklı renkteki su kütlesi, Boğaz kıyısında net bir sınırla ayrıştı.

Dere ağızlarından gelen çamurlu su, Boğaz'ın sakin bölümünde denizin kendi rengiyle buluşunca iki ayrı renk tabakası oluştu. Bir tarafta turkuaz ve koyu mavi tonlar, diğer tarafta bulanık kahverengi su vardı.

Deniz biyolojisi uzmanlarının bu tür olaylarda dikkat çektiği nokta, yoğun yağışla birlikte karasal girdilerin hızla artması. Benzer bir tablo geçmişte de İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bayram Öztürk tarafından değerlendirilmiş, 'Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir' denmişti.

Çamurlu su ile denizin temiz kısmı arasındaki sınır, havadan çekilen karede keskin bir çizgi gibi görünüyor.

Çamurlu su ile denizin temiz kısmı arasındaki sınır, havadan çekilen karede keskin bir çizgi gibi görünüyor.

Çamurlu suyla temiz deniz suyunun karşılaştığı hat, yukarıdan bakıldığında bir çizgiyle ayrılmış gibi görünüyor. Sınırın bir tarafında koyu yeşil-mavi, diğer tarafında açık kahve tonları hâkim.

Bu görüntünün kalıcı olmaması bekleniyor: Yağışın etkisi azaldıkça ve deniz akıntısının yönü değiştikçe Boğaz'ın rengi eski haline dönecek.

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Kara bulutlarla kaplı gökyüzünün altında Boğaz'ın suyu kahverengi kaldı, yağışın sürmesi bekleniyor.

Kara bulutlarla kaplı gökyüzünün altında Boğaz'ın suyu kahverengi kaldı, yağışın sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu için 14 Ekim Çarşamba sabahı saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe 23.59'a kadar geçerli kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı yayımladı. İstanbul Valiliği de yağışın Perşembe öğleden sonraya kadar süreceğini, ardından Cuma'dan Cumartesi öğleden sonraya kadar aralıklı sağanakların beklendiğini duyurdu.

AKOM ise bazı ilçelerde Perşembe öğlene kadar metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceğini, rüzgârın da saatte 50 ila 80 kilometre hızla eseceğini açıkladı. Valilik sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Yani Boğaz'daki kahverengi görüntünün yağış sürdükçe yeniden belirmesi mümkün.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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