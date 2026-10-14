İstanbul Boğazı Kahverengiye Döndü: Sağanağın Ardından Kıyıda 200 Metrelik Alan Çamura Bulandı
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İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak Boğaz'ın rengini değiştirdi. Derelerden akan çamurlu su denize ulaştı; kıyıdaki bazı noktalarda yaklaşık 200 metrelik alan kahverengiye döndü, mavi ve kahverengi su kütleleri arasında belirgin bir sınır oluştu.
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Kıyıdan açığa doğru uzanan kahverengi leke, Boğaz'ın mavi-yeşil suyunu ikiye böldü.
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Kıyı şeridinde su, derelerin taşıdığı çamurla tamamen kahverengiye döndü.
Çamurlu suyun ortasında kalan tekneler ve yatlar, renk değişiminin boyutunu gözler önüne serdi.
Öte yandan iki farklı renkteki su kütlesi, Boğaz kıyısında net bir sınırla ayrıştı.
Çamurlu su ile denizin temiz kısmı arasındaki sınır, havadan çekilen karede keskin bir çizgi gibi görünüyor.
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Kara bulutlarla kaplı gökyüzünün altında Boğaz'ın suyu kahverengi kaldı, yağışın sürmesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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