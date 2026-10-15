Valilik'ten İstanbul'a Saatli Uyarı! Asıl Kuvvetli Yağış Cumartesi
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak kent için yeni bir yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre Marmara'nın doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar bu gece zayıflayacak, ancak bu ara uzun sürmeyecek. Yağışların 16 Ekim Cuma sabahı yeniden başlayacak yağışlar Cumartesi günü kuvvetlenecek.
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İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yağışların etkisi Cuma günü artacak. Cumartesi gününe dikkat!
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Valilik sel, su baskını, yıldırım ve heyelan uyarısı yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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