Valilik'ten İstanbul'a Saatli Uyarı! Asıl Kuvvetli Yağış Cumartesi

İstanbul Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı belirtildi. Yeni sistemin ilk etapta İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada yağışların Cuma gecesinden itibaren etkisini artıracağına dikkat çekildi. Cumartesi günü kuvvetli yağışın tek bir bölgeyle sınırlı kalmayıp İstanbul il geneline yayılması, Kırklareli ve çevresinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.