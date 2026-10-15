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Valilik'ten İstanbul'a Saatli Uyarı! Asıl Kuvvetli Yağış Cumartesi

Valilik'ten İstanbul'a Saatli Uyarı! Asıl Kuvvetli Yağış Cumartesi

İstanbul hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 15:33
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak kent için yeni bir yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre Marmara'nın doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar bu gece zayıflayacak, ancak bu ara uzun sürmeyecek. Yağışların 16 Ekim Cuma sabahı yeniden başlayacak yağışlar Cumartesi günü kuvvetlenecek.

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İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yağışların etkisi Cuma günü artacak. Cumartesi gününe dikkat!

İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yağışların etkisi Cuma günü artacak. Cumartesi gününe dikkat!

İstanbul Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı belirtildi. Yeni sistemin ilk etapta İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada yağışların Cuma gecesinden itibaren etkisini artıracağına dikkat çekildi. Cumartesi günü kuvvetli yağışın tek bir bölgeyle sınırlı kalmayıp İstanbul il geneline yayılması, Kırklareli ve çevresinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Valilik sel, su baskını, yıldırım ve heyelan uyarısı yaptı.

Valilik sel, su baskını, yıldırım ve heyelan uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

⛈️ Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. 

⚠️ 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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