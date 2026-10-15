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İstanbul'da Okullar Yarın da Tatil Edildi!

İstanbul'da Okullar Yarın da Tatil Edildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 10:49
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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan yağış nedeniyle eğitime ara verilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da okullar 16 Ekim Cuma günü tatil edildi.

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İstanbul'da okullar 16 Ekim Cuma günü tatil edildi.

İstanbul'da okullar 16 Ekim Cuma günü tatil edildi.

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil edilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime 16 Ekim Cuma günü de ara verildiğini söyledi. 

Gül, kamuda idari izinler yarın da devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da son durumu açıklayan Vali Gül, 'Yaklaşık 8 bin personelimiz kurtarma ekibi olarak 38 bin de destek personeli olarak toplanda 46 bin personelimiz olayın ilk anından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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