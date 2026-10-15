İstanbul'da Okullar Yarın da Tatil Edildi!

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil edilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime 16 Ekim Cuma günü de ara verildiğini söyledi.

Gül, kamuda idari izinler yarın da devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da son durumu açıklayan Vali Gül, 'Yaklaşık 8 bin personelimiz kurtarma ekibi olarak 38 bin de destek personeli olarak toplanda 46 bin personelimiz olayın ilk anından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı' dedi.