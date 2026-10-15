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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilik Açıklaması

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilik Açıklaması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:56
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İstanbul'da etkili olan sağanak ve sel nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Gözler cuma gününe çevrilmişti, İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik 16 Ekim Cuma günü için ne karar verdi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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İstanbul'da Yarın (16 Ekim Cuma) Okullar Tatil mi?

İstanbul'da Yarın (16 Ekim Cuma) Okullar Tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü de İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. Karar, kentte etkili olan sağanak ve sel nedeniyle alındı. Eğitim, hafta başında pazartesi günü yeniden başlayacak.

İstanbul'da Bugün (15 Ekim Perşembe) Okullar Neden Tatil Edildi?

İstanbul'da Bugün (15 Ekim Perşembe) Okullar Neden Tatil Edildi?

İstanbul Valiliği, 14 Ekim akşamı yaptığı açıklamayla il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kararda, kent genelinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterildi. İstanbul'daki bazı üniversitelerde de yüz yüze eğitime ara verildi. Hava koşullarından dolayı tatil cuma gününe de uzatıldı.

Valilik Başka Hangi Kararları Aldı?

Valilik, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı. Bazı kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta da eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul'da Cuma ve Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul'da Cuma ve Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da cuma günü sağanak yağış devam edecek. Metrekareye 15 ila 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 15-16, en düşük 12-13 derece olacak.

Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak daha da kuvvetlenecek ve metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebilecek. Pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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