İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliği, 14 Ekim akşamı yaptığı açıklamayla il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kararda, kent genelinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterildi. İstanbul'daki bazı üniversitelerde de yüz yüze eğitime ara verildi. Hava koşullarından dolayı tatil cuma gününe de uzatıldı.

Valilik Başka Hangi Kararları Aldı?

Valilik, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı. Bazı kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta da eğitime bir gün ara verildi.