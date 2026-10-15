İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilik Açıklaması
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İstanbul'da etkili olan sağanak ve sel nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Gözler cuma gününe çevrilmişti, İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.
Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik 16 Ekim Cuma günü için ne karar verdi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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İstanbul'da Yarın (16 Ekim Cuma) Okullar Tatil mi?
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İstanbul'da Bugün (15 Ekim Perşembe) Okullar Neden Tatil Edildi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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