Bursa'da Okullar Yarın Tatil mi? 16 Ekim Okulların Tatil Olduğu İller
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Bursa'da Okullar Yarın (16 Ekim Cuma) Tatil mi?
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16 Ekim Cuma Günü Okulların Tatil Olduğu İller Hangileri?
Bursa'da Hava Durumu Nasıl Olacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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