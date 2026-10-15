Bursa'da Okullar Yarın Tatil mi? 16 Ekim Okulların Tatil Olduğu İller

Bursa Valiliği'nin 16 Ekim Cuma günü için yapacağı açıklama bekleniyor. Şu ana kadar Bursa'da yarın için bir tatil kararı açıklanmadı. Yeni bir açıklama gelmediği sürece Bursa'da okullarda eğitim cuma günü normal şekilde devam edecek.

Bursa'da Bugün (15 Ekim Perşembe) Okullar Açık mı?

Bursa Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü için de okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar açıklamadı. Kentte eğitim normal şekilde devam ediyor.