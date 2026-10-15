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Bursa'da Okullar Yarın Tatil mi? 16 Ekim Okulların Tatil Olduğu İller

Bursa'da Okullar Yarın Tatil mi? 16 Ekim Okulların Tatil Olduğu İller

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:28
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak ve fırtına Bursa'yı da etkisi altına aldı. İstanbul ve Kocaeli'de cuma günü okullar tatil edilirken gözler Bursa Valiliği'ne çevrildi.

Peki Bursa'da okullar yarın tatil mi? 16 Ekim Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Bursa'da Okullar Yarın (16 Ekim Cuma) Tatil mi?

Bursa'da Okullar Yarın (16 Ekim Cuma) Tatil mi?

Bursa Valiliği'nin 16 Ekim Cuma günü için yapacağı açıklama bekleniyor. Şu ana kadar Bursa'da yarın için bir tatil kararı açıklanmadı. Yeni bir açıklama gelmediği sürece Bursa'da okullarda eğitim cuma günü normal şekilde devam edecek.

Bursa'da Bugün (15 Ekim Perşembe) Okullar Açık mı?

Bursa Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü için de okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar açıklamadı. Kentte eğitim normal şekilde devam ediyor.

16 Ekim Cuma Günü Okulların Tatil Olduğu İller Hangileri?

16 Ekim Cuma Günü Okulların Tatil Olduğu İller Hangileri?

16 Ekim Cuma günü İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edildi.

İstanbul'da Cuma Günü Okullar Tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü de İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. Karar, kentte etkili olan sağanak ve sel nedeniyle alındı. Kamu çalışanlarına da cuma günü idari izin verildi.

Kocaeli'de Cuma Günü Okullar Tatil mi?

Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilik, güncel meteorolojik verilere göre yağışın cuma günü etkisini azaltarak sürdüreceğini belirtti. Gazi, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi.

Diğer İllerde Cuma Günü Okullar Açık mı?

Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü sağanak nedeniyle eğitime ara verilmişti. Bu illerde 16 Ekim Cuma günü için şu ana kadar bir tatil kararı açıklanmadı.

Bursa'da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa'da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji verilerine göre Bursa'da perşembe günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında değişecek. Cuma günü de gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklığın 11 ile 18 derece arasında olması öngörülüyor.

Sağanak cumartesi ve pazar günleri de sürecek, pazartesi günü ise yağış beklenmiyor.

Bursa Valiliği Hangi Uyarıyı Yaptı?

Bursa Valiliği, kent genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Uyarıda sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine dikkat çekildi. Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da rüzgârın zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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