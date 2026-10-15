İstanbul'da Sele Kapılan Araçlara Ne Olacak, Zararı Kim Ödeyecek? Sel Teminatı Yoksa Kasko Ödemiyor
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanakta Sarıyer'den Esenyurt'a kadar birçok noktada araçlar sel sularında kaldı; peki zararı kim ödeyecek? Kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı yoksa sigorta şirketi hasarı karşılamıyor, zorunlu trafik sigortası ise bu zararı zaten kapsamıyor. Hasarı bildirmek için 5 iş günü süre bulunurken, kaskosu olmayan sürücülerin elinde idareye karşı 'hizmet kusuru' davası seçeneği kalıyor.
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İstanbul Valiliği kayıtlarına göre 14 Ekim'de 06.00-20.00 arasında 76 araçla ilgili ihbar yapıldı.
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Selde zarar gören aracı kasko ödeyecek mi sorusunun cevabı poliçedeki sel ve su baskını teminatında gizli.
Hasarı öğrenen sürücünün sigorta şirketine bildirim yapması için yalnızca 5 iş günü var.
Selde kalan aracı çalıştırmak hem motora zarar veriyor hem de tazminatta kesinti riski doğuruyor.
Onarım masrafı aracın değerinin yüzde 60'ını aşarsa araç ağır hasarlı sayılıyor.
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Kaskosu olmayanların elindeki tek yol, idareye karşı hizmet kusuru iddiasıyla tazminat istemek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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