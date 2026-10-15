İstanbul'da Sele Kapılan Araçlara Ne Olacak, Zararı Kim Ödeyecek? Sel Teminatı Yoksa Kasko Ödemiyor

Sağanak İstanbul'da 14 Ekim'de günün büyük bölümünde etkili oldu. Yeni Şafak'ın aktardığı AKOM ve AFAD verilerine göre metrekareye en çok yağış yaklaşık 200 kilogramla Beykoz'a düştü; Eyüpsultan ve Sarıyer'de 170, Arnavutköy'de 130, Büyükçekmece'de 120 kilogram ölçüldü.

Valilik kayıtlarına göre aynı gün 06.00-20.00 arasında AFAD ve 112'ye 2 bin 518 çağrı ulaştı. Bunların 1.277'si su baskını, 15'i heyelan bildirimiydi; 47 kişi mahsur kaldı, 808 konut etkilendi. Araçlarla ilgili ihbar sayısı ise 76'da kaldı. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde dere taşkını yolları su altında bıraktı, bazı araçlar sürüklendi. Sözcü'ye göre binlerce sürücü bu tablodan etkilendi.

Peki sürücülerin elindeki seçenekler neler? İşte kasko ve idare üzerinden gidilebilecek yollar.