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İstanbul'da Sele Kapılan Araçlara Ne Olacak, Zararı Kim Ödeyecek? Sel Teminatı Yoksa Kasko Ödemiyor

İstanbul'da Sele Kapılan Araçlara Ne Olacak, Zararı Kim Ödeyecek? Sel Teminatı Yoksa Kasko Ödemiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 09:39
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanakta Sarıyer'den Esenyurt'a kadar birçok noktada araçlar sel sularında kaldı; peki zararı kim ödeyecek? Kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı yoksa sigorta şirketi hasarı karşılamıyor, zorunlu trafik sigortası ise bu zararı zaten kapsamıyor. Hasarı bildirmek için 5 iş günü süre bulunurken, kaskosu olmayan sürücülerin elinde idareye karşı 'hizmet kusuru' davası seçeneği kalıyor.

Kaynak: BURAK TAŞÇI / NTV

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İstanbul Valiliği kayıtlarına göre 14 Ekim'de 06.00-20.00 arasında 76 araçla ilgili ihbar yapıldı.

İstanbul Valiliği kayıtlarına göre 14 Ekim'de 06.00-20.00 arasında 76 araçla ilgili ihbar yapıldı.

Sağanak İstanbul'da 14 Ekim'de günün büyük bölümünde etkili oldu. Yeni Şafak'ın aktardığı AKOM ve AFAD verilerine göre metrekareye en çok yağış yaklaşık 200 kilogramla Beykoz'a düştü; Eyüpsultan ve Sarıyer'de 170, Arnavutköy'de 130, Büyükçekmece'de 120 kilogram ölçüldü.

Valilik kayıtlarına göre aynı gün 06.00-20.00 arasında AFAD ve 112'ye 2 bin 518 çağrı ulaştı. Bunların 1.277'si su baskını, 15'i heyelan bildirimiydi; 47 kişi mahsur kaldı, 808 konut etkilendi. Araçlarla ilgili ihbar sayısı ise 76'da kaldı. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde dere taşkını yolları su altında bıraktı, bazı araçlar sürüklendi. Sözcü'ye göre binlerce sürücü bu tablodan etkilendi.

Peki sürücülerin elindeki seçenekler neler? İşte kasko ve idare üzerinden gidilebilecek yollar.

Selde zarar gören aracı kasko ödeyecek mi sorusunun cevabı poliçedeki sel ve su baskını teminatında gizli.

Selde zarar gören aracı kasko ödeyecek mi sorusunun cevabı poliçedeki sel ve su baskını teminatında gizli.

Kasko, sel ve su baskınını kendiliğinden kapsamıyor. İndigo Dergisi'nin atıf yaptığı genel şartlara (A.4.5) göre bu zararlar ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabiliyor. NTV'nin rehberinde de kasko türlerinin (dar, standart, genişletilmiş, tam) farklı kapsam sunduğu hatırlatılıyor ve poliçede sel ile su baskını teminatının olup olmadığına bakılması isteniyor.

Zorunlu trafik sigortası bu konuda hiçbir işe yaramıyor. Yalnızca üçüncü kişilere verilen zararı karşıladığı için kendi aracınızdaki sel hasarını ödemiyor.

Teminat varsa sigorta şirketi eksper görevlendiriyor. Ödeme, eksper raporunun teslimini izleyen en geç 10 iş günü içinde yapılıyor; tazminat borcu ise her halükarda ihbardan 45 gün sonra muaccel oluyor. Poliçede muafiyet varsa bu tutar ödemeden düşülüyor.

Hasarı öğrenen sürücünün sigorta şirketine bildirim yapması için yalnızca 5 iş günü var.

Hasarı öğrenen sürücünün sigorta şirketine bildirim yapması için yalnızca 5 iş günü var.

Genel şartlara (B.1.1) göre riskin gerçekleştiğini öğrenen sigortalı, en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine ihbarda bulunmak zorunda. Sözcü de olay tarihinden itibaren 5 iş günü içinde resmî hasar ihbarı yapılması gerektiğini yazdı.

İhbar, şirketin çağrı merkezi, mobil uygulaması veya acente üzerinden yapılabiliyor. 1 Eylül 2026'da devreye giren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi de ek bir kanal. TSB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ, hattın mevcut kanalların yerini almadığını belirterek şunları söyledi: 'ALO 193 hattı bu başvuru kanallarına ek bir alternatif olarak yürürlüğe alınmış olacaktır.'

Başvuru öncesinde aracın fotoğraf ve videolarını çekmek, poliçe numarası, ruhsat, sürücü belgesi ile çekici, otopark veya servis kayıtlarını hazır tutmak önerilen adımlar arasında. Sözcü'ye göre MGM yağış raporu ya da itfaiye ve AFAD tutanağı da dosyayı güçlendiriyor.

Selde kalan aracı çalıştırmak hem motora zarar veriyor hem de tazminatta kesinti riski doğuruyor.

Selde kalan aracı çalıştırmak hem motora zarar veriyor hem de tazminatta kesinti riski doğuruyor.

En net uyarı şu: Su almış aracı çalıştırmayın. Marş yapmak motora ciddi zarar verebiliyor; su piston yuvalarına girdiyse motorun indirilip revize edilmesi gerekebiliyor. Aracın çekiciyle yetkili ya da özel bir servise taşınması öneriliyor.

Bunun bir de sigorta boyutu var. Hasarın büyümesini önlemek sigortalının yükümlülüğü ve bu amaçla yapılan makul masraflar, sonuç vermese bile karşılanıyor (B.2). Aksine davranış zararı artırırsa tazminatta kusur oranında indirim yapılabiliyor (B.3.3.3).

Elektrikli ve hibrit araç sahiplerine ayrı bir uyarı var: Kaçak akım riski nedeniyle araca ve çevresindeki su birikintisine dokunulmaması gerekiyor. Hava yastığı ve emniyet kemeri sistemlerinin de kontrol ettirilmesi öneriliyor.

Onarım masrafı aracın değerinin yüzde 60'ını aşarsa araç ağır hasarlı sayılıyor.

Onarım masrafı aracın değerinin yüzde 60'ını aşarsa araç ağır hasarlı sayılıyor.

Araç pert mi sayılacak, yoksa onarılacak mı? SEDDK'nın 1 Temmuz 2025 tarihli 2025/12 sayılı genelgesi bunun ölçütünü koyuyor. KDV dahil onarım masrafı hasar tarihindeki araç değerini aşarsa ve eksper aracın onarıma uygun olmadığını belirlerse tam hasar, masraf değerin yüzde 60'ını aşarsa ağır hasar söz konusu.

Masraf yüzde 60'ın altında kalsa bile ana elektrik tesisatı, elektronik sistem, elektrikli araç bataryası, ana enerji hattı, hava yastıkları veya emniyet sistemlerinde hasar varsa eksper aracı yine ağır hasarlı sayabiliyor. Sel suyuyla temas eden araçlarda bu kalemlerin öne çıkması dikkat çekiyor.

Tam hasarda ödeme, hasar tarihindeki rayiç bedel üzerinden yapılıyor. Sözcü'ye göre 'Pert Total' kararında bedel, mülkiyet sigorta şirketine geçtikten sonra 10-15 iş günü içinde yatırılıyor. Rayiç değer düşük bulunursa önce şirkete yazılı başvuru yapılıyor; talep reddedilir ya da 15 iş günü yanıtsız kalırsa Sigorta Tahkim Komisyonu'na gidilebiliyor.

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Kaskosu olmayanların elindeki tek yol, idareye karşı hizmet kusuru iddiasıyla tazminat istemek.

Kaskosu olmayanların elindeki tek yol, idareye karşı hizmet kusuru iddiasıyla tazminat istemek.

Kaskosu olmayan ya da poliçesinde sel teminatı bulunmayan sürücü sigortadan ödeme alamıyor. Geriye, hasarın altyapı eksikliğinden veya gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareden tazminat istemek kalıyor. Hukuken buna 'hizmet kusuru' deniyor ve süreç uzun sürebiliyor.

İndigo Dergisi'nin aktardığı yola göre önce idareye başvuruluyor; başvuru reddedilirse ya da 30 gün yanıt gelmezse idare mahkemesinde tam yargı davası açılıyor. Dava süresi 60 gün. Başvuru için olayı öğrenmeden itibaren 1 yıl, olay tarihinden itibaren en fazla 5 yıl süre var.

Örnek de var: 14 Aralık 2020'deki İzmir selinde aracı zarar gören bir sürücü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, yasal faizle birlikte 45 bin lira maddi tazminata hükmetti. Mayıs 2026'daki Samsun Havza selinin ardından TSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar ise sigortalılık oranının yüzde 5 civarında olduğunu belirtmişti: 'Son derece düşük rakamlar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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