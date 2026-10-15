Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu "Asıl Tehlike Yeni Başlıyor" Diyerek Saat ve Günü Açıkladı

'1. Bugün öğleden sonra: Rüzgâr
İstanbul, 15 Ekim öğleden sonra: Yağış 15.00–18.00 arasında kesiliyor ama asıl tehlike artık rüzgâr. Poyraz hamleleri kuzeyde ve Karadeniz kıyısında 60–75 km/sa, yer yer 85 km/sa. Islak toprakta ağaçlar kolay devrilir; aracınızı ağaç altına bırakmayın.
2. Cuma
Cuma (16 Ekim) dün sanıldığından daha ıslak. Yağış sabah Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'de başlıyor, öğleden sonra kente yayılıyor. Kuzeybatıda 10 mm'yi aşma olasılığı yaklaşık %50. Okulları toptan kapatmayı gerektiren tahmin yok; hasarlı okullar tek tek kapatılmalı.
3. Cumartesi
Asıl dikkat Cumartesi (17 Ekim): Yağış kent geneline yayılıyor ve iki gece suya doymuş zemine düşecek. Kuzeybatıda 20 mm'yi aşma olasılığı %45–61. Piknik, dere kenarı, açık hava düğünü planlayanlar kararı Cuma 17.00'den önce güncel tahmine göre versin.
4. Hazırlık penceresi
Bugün akşamdan Cuma öğlene kadarki süre, Cumartesi yağışından önceki en kuru dönem. Mazgallar ve dere ağızları temizlensin, alt geçit pompaları kontrol edilsin, bodrum ve otoparklar boşaltılsın. Uyarıların susması tehlikenin geçtiği anlamına gelmez.
5. Elektrik ve su
Su almış bodrum ve zemin katlarda elektrik panosunu teknik ekip kontrol etmeden açmayın. Su varken panoya yürümeyin; çıkın, 112'yi arayın. Çocuklar su birikintilerine girmesin. Akan 15 cm su bir yetişkini, 30 cm su bir otomobili sürükleyebilir.
6. Kıyı, köprü, şantiye
Bugün öğleden sonra Kilyos–Şile arasında sahil yolu, mendirek ve olta başında durmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tenteli ağır vasıta, römork ve motosiklet sürücüleri dikkat. Vinç ve yüksekte çalışma rüzgâr zayıflayana kadar durmalı.
7. Kapanış
Kararı dünün korkusuyla değil, yarının tahminiyle verelim: Bugün öğleden sonra rüzgâr, Cuma kuzeybatıda yağış, Cumartesi kent genelinde yağış. Tahmin her gün yenileniyor, kararlar da yenilenmeli. Resmî uyarılar için MGM, AFAD, Valilik ve AKOM'u izleyin.'
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