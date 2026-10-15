Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu "Asıl Tehlike Yeni Başlıyor" Diyerek Saat ve Günü Açıkladı

Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. MikdatKadıoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul'da yağış 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 ile 18.00 arasında kesilecek. Ancak bu, havanın sakinleşeceği anlamına gelmiyor. Kentin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında poyraz hamlelerinin saatte 60-75 kilometreye, bazı noktalarda 85 kilometreye çıkması bekleniyor. Kadıoğlu, ıslak toprakta ağaçların kolayca devrilebileceğini hatırlatarak araçların ağaç altına park edilmemesini istedi.

16 Ekim Cuma hava durumu: Yağış var mı?

Cuma gününün daha önce düşünülenden ıslak geçeceğini belirten Kadıoğlu, yağışın sabah saatlerinde Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de başlayıp öğleden sonra kente yayılacağını aktardı. Kuzeybatıda metrekareye 10 kilogramı aşan yağış görülme olasılığı yaklaşık yüzde 50.

16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar tatil

Okullarla ilgili de net konuşan Kadıoğlu, toptan kapatmayı gerektiren bir tahmin olmadığını, hasarlı okulların tek tek kapatılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, okulların 16 Ekim Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.