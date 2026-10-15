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Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu "Asıl Tehlike Yeni Başlıyor" Diyerek Saat ve Günü Açıkladı

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu "Asıl Tehlike Yeni Başlıyor" Diyerek Saat ve Günü Açıkladı

İstanbul hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 11:59
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İstanbul'da hayat felç oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kuvvetli yağışla ilgili yeni uyarılar art arda geldi. Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu, İstanbul için önümüzdeki üç günü kapsayan 7 maddelik bir uyarı paylaştı. Kadıoğlu, 'Asıl tehlike yeni başlıyor' diyerek saat ve gün verdi.

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İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji profesöründen kritik açıklamalar geldi, saat verildi.

İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji profesöründen kritik açıklamalar geldi, saat verildi.

Meteoroloji mühendisi Prof. Dr.  MikdatKadıoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul'da yağış 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 ile 18.00 arasında kesilecek. Ancak bu, havanın sakinleşeceği anlamına gelmiyor. Kentin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında poyraz hamlelerinin saatte 60-75 kilometreye, bazı noktalarda 85 kilometreye çıkması bekleniyor. Kadıoğlu, ıslak toprakta ağaçların kolayca devrilebileceğini hatırlatarak araçların ağaç altına park edilmemesini istedi.

16 Ekim Cuma hava durumu: Yağış var mı?

Cuma gününün daha önce düşünülenden ıslak geçeceğini belirten Kadıoğlu, yağışın sabah saatlerinde Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de başlayıp öğleden sonra kente yayılacağını aktardı. Kuzeybatıda metrekareye 10 kilogramı aşan yağış görülme olasılığı yaklaşık yüzde 50. 

16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar tatil

Okullarla ilgili de net konuşan Kadıoğlu, toptan kapatmayı gerektiren bir tahmin olmadığını, hasarlı okulların tek tek kapatılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, okulların 16 Ekim Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, cumartesi gününe işaret etti.

Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, cumartesi gününe işaret etti.

Asıl uyarı ise 17 Ekim Cumartesi için geldi. Kadıoğlu'na göre o gün yağış İstanbul geneline yayılacak ve iki gecedir suya doymuş zemine düşecek. Kuzeybatıda 20 kilogramı aşan yağış olasılığı yüzde 45 ile 61 arasında. Piknik, dere kenarında etkinlik ya da açık havada düğün planlayanların kararlarını Cuma saat 17.00'den önce güncel tahmine bakarak vermesi önerildi.

Mikdat Kadıoğlu'nun 7 maddelik uyarıları şöyle:

Mikdat Kadıoğlu'nun 7 maddelik uyarıları şöyle:

 '1. Bugün öğleden sonra: Rüzgâr

İstanbul, 15 Ekim öğleden sonra: Yağış 15.00–18.00 arasında kesiliyor ama asıl tehlike artık rüzgâr. Poyraz hamleleri kuzeyde ve Karadeniz kıyısında 60–75 km/sa, yer yer 85 km/sa. Islak toprakta ağaçlar kolay devrilir; aracınızı ağaç altına bırakmayın.

2. Cuma

Cuma (16 Ekim) dün sanıldığından daha ıslak. Yağış sabah Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'de başlıyor, öğleden sonra kente yayılıyor. Kuzeybatıda 10 mm'yi aşma olasılığı yaklaşık %50. Okulları toptan kapatmayı gerektiren tahmin yok; hasarlı okullar tek tek kapatılmalı.

3. Cumartesi

Asıl dikkat Cumartesi (17 Ekim): Yağış kent geneline yayılıyor ve iki gece suya doymuş zemine düşecek. Kuzeybatıda 20 mm'yi aşma olasılığı %45–61. Piknik, dere kenarı, açık hava düğünü planlayanlar kararı Cuma 17.00'den önce güncel tahmine göre versin.

4. Hazırlık penceresi

Bugün akşamdan Cuma öğlene kadarki süre, Cumartesi yağışından önceki en kuru dönem. Mazgallar ve dere ağızları temizlensin, alt geçit pompaları kontrol edilsin, bodrum ve otoparklar boşaltılsın. Uyarıların susması tehlikenin geçtiği anlamına gelmez.

5. Elektrik ve su

Su almış bodrum ve zemin katlarda elektrik panosunu teknik ekip kontrol etmeden açmayın. Su varken panoya yürümeyin; çıkın, 112'yi arayın. Çocuklar su birikintilerine girmesin. Akan 15 cm su bir yetişkini, 30 cm su bir otomobili sürükleyebilir.

6. Kıyı, köprü, şantiye

Bugün öğleden sonra Kilyos–Şile arasında sahil yolu, mendirek ve olta başında durmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tenteli ağır vasıta, römork ve motosiklet sürücüleri dikkat. Vinç ve yüksekte çalışma rüzgâr zayıflayana kadar durmalı.

7. Kapanış

Kararı dünün korkusuyla değil, yarının tahminiyle verelim: Bugün öğleden sonra rüzgâr, Cuma kuzeybatıda yağış, Cumartesi kent genelinde yağış. Tahmin her gün yenileniyor, kararlar da yenilenmeli. Resmî uyarılar için MGM, AFAD, Valilik ve AKOM'u izleyin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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