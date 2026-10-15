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İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Son Durum Belli Oldu

İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Son Durum Belli Oldu

İstanbul Sağanak yağış Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 11:18
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte baraj doluluk oranları belli oldu. İSKİ'nin 15 Ekim sabahı paylaştığı verilere göre barajlardaki ortalama doluluk oranı yalnızca bir günde yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi.

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İstanbul barajlarında son durum. İSKİ açıkladı.

İstanbul barajlarında son durum. İSKİ açıkladı.

Kentte yağış salı akşam saatlerinde şiddetini artırdı ve gece boyunca aralıksız sürdü. Birçok ilçede yollar dereye döndü, sürücüler araçlarını bırakmak zorunda kaldı, akıntıya kapılan araçlar sürüklendi. Yüzlerce ev ve iş yerini su basarken AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sabaha kadar mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.

En yüksek yağış Beykoz'da ölçüldü. İlçede metrekareye yaklaşık 242 kilogram yağış düştü. Bazı istasyonlarda kaydedilen değerlerin son 41 yılın en yüksekleri arasında yer aldığı bildirildi.

Kent yaşamını felç eden sağanağın bir de diğer yüzü vardı. Ekimin ilk yarısında yüzde 40'ın altında seyreden ve kuraklık endişesiyle günlük olarak takip edilen barajlara, tek gecede son yılların en güçlü su girişlerinden biri gerçekleşti.

Elmalı Barajı bir günde yüzde 77,79'dan yüzde 100'e çıktı.

Elmalı Barajı bir günde yüzde 77,79'dan yüzde 100'e çıktı.

İSKİ'nin baraj baraj paylaştığı tabloda en dikkat çekici rakam Elmalı'dan geldi. Bir gün önce yüzde 77,79 dolu olan baraj, sağanağın ardından kapasitesinin tamamına ulaştı.

Istrancalar ve Alibey barajlarında ise doluluk neredeyse ikiye katlandı. Istrancalar'da oran yüzde 43,73'ten yüzde 84'ün üzerine çıkarken Alibey Barajı yüzde 34,44'ten yaklaşık yüzde 68'e yükseldi.

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından Ömerli'de doluluk yüzde 54,25'ten yaklaşık yüzde 62'ye, Darlık'ta ise yüzde 59,91'den yaklaşık yüzde 68'e çıktı.

Avrupa Yakası'nın büyük hacimli barajlarında artış daha sınırlı kaldı. Büyükçekmece yüzde 26,04'ten yüzde 29'a, Terkos yüzde 30,57'den yüzde 34,5'e, Sazlıdere yüzde 20,16'dan yüzde 27'ye yükseldi. Kazandere'de oran yüzde 7,71'den yaklaşık yüzde 8,5'e, Pabuçdere'de ise yüzde 2,93'ten yüzde 3,3'e çıkabildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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