İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Son Durum Belli Oldu
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte baraj doluluk oranları belli oldu. İSKİ'nin 15 Ekim sabahı paylaştığı verilere göre barajlardaki ortalama doluluk oranı yalnızca bir günde yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi.
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İstanbul barajlarında son durum. İSKİ açıkladı.
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Elmalı Barajı bir günde yüzde 77,79'dan yüzde 100'e çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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