İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Son Durum Belli Oldu

Kentte yağış salı akşam saatlerinde şiddetini artırdı ve gece boyunca aralıksız sürdü. Birçok ilçede yollar dereye döndü, sürücüler araçlarını bırakmak zorunda kaldı, akıntıya kapılan araçlar sürüklendi. Yüzlerce ev ve iş yerini su basarken AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sabaha kadar mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.

En yüksek yağış Beykoz'da ölçüldü. İlçede metrekareye yaklaşık 242 kilogram yağış düştü. Bazı istasyonlarda kaydedilen değerlerin son 41 yılın en yüksekleri arasında yer aldığı bildirildi.

Kent yaşamını felç eden sağanağın bir de diğer yüzü vardı. Ekimin ilk yarısında yüzde 40'ın altında seyreden ve kuraklık endişesiyle günlük olarak takip edilen barajlara, tek gecede son yılların en güçlü su girişlerinden biri gerçekleşti.