İstanbul Barajlarında 6 Günde Değişim: Doluluk Oranı Yüzde 39'a Yükseldi

Barajlardaki doluluk oranı geçen yılın aynı gününde yüzde 27,81, 2024'te yüzde 37,64, 2023'te ise yüzde 23,49 seviyesindeydi. 2026 yılında Melen Sistemi'nden 431 milyon metreküp, Yeşilçay Sistemi'nden 114,78 milyon metreküp olmak üzere toplam 545,78 milyon metreküp ek su temin edildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, son yağışların barajlara etkisini şu sözlerle değerlendirdi. 'Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var.' dedi. Özdemir, yağışlı sistemlerin devamı halinde artışın sürebileceğini belirtirken, su tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguladı.