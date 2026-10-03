İstanbul Barajlarında 6 Günde Değişim: Doluluk Oranı Yüzde 39'a Yükseldi
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İstanbul'un su kaynaklarında son günlerin yağışlarının ardından dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Barajların güncel doluluk durumu ve geçmiş yıllarla kıyaslaması ayrıntılarıyla belli oldu.
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Barajlardaki doluluk oranı 6 günde yükselişe geçti.
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Elmalı Barajı yüzde 84,85 ile en dolu baraj oldu.
Geçen yılın aynı gününe göre doluluk yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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