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İstanbul Barajlarında 6 Günde Değişim: Doluluk Oranı Yüzde 39'a Yükseldi

İstanbul Barajlarında 6 Günde Değişim: Doluluk Oranı Yüzde 39'a Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 19:47
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İstanbul'un su kaynaklarında son günlerin yağışlarının ardından dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Barajların güncel doluluk durumu ve geçmiş yıllarla kıyaslaması ayrıntılarıyla belli oldu.

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Barajlardaki doluluk oranı 6 günde yükselişe geçti.

Barajlardaki doluluk oranı 6 günde yükselişe geçti.

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 3 Ekim itibarıyla yüzde 39 oldu. Oran 27 Eylül'de yüzde 36,21 seviyesindeydi. Barajların toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken, mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküpe ulaştı. İstanbul'da günlük su tüketimi ise 3 milyon metreküp seviyesinde seyrediyor.

Elmalı Barajı yüzde 84,85 ile en dolu baraj oldu.

Elmalı Barajı yüzde 84,85 ile en dolu baraj oldu.

Baraj bazında bakıldığında Elmalı yüzde 84,85 ile en yüksek doluluk oranına sahip oldu. Onu yüzde 60,12 ile Darlık, yüzde 55,82 ile Ömerli, yüzde 36,52 ile Alibey ve yüzde 32,2 ile Terkos izledi. Büyükçekmece yüzde 26,37, Sazlıdere yüzde 20,63, Istrancalar yüzde 19,48 ve Kazandere yüzde 11,32 seviyesinde kalırken, Pabuçdere yüzde 2,48 ile en düşük doluluğa sahip baraj oldu.

Geçen yılın aynı gününe göre doluluk yükseldi.

Geçen yılın aynı gününe göre doluluk yükseldi.

Barajlardaki doluluk oranı geçen yılın aynı gününde yüzde 27,81, 2024'te yüzde 37,64, 2023'te ise yüzde 23,49 seviyesindeydi. 2026 yılında Melen Sistemi'nden 431 milyon metreküp, Yeşilçay Sistemi'nden 114,78 milyon metreküp olmak üzere toplam 545,78 milyon metreküp ek su temin edildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, son yağışların barajlara etkisini şu sözlerle değerlendirdi. 'Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var.' dedi. Özdemir, yağışlı sistemlerin devamı halinde artışın sürebileceğini belirtirken, su tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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