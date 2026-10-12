AKOM Gün Verdi: İstanbul'da Sıcaklık 10 Derece Birden Düşüyor

Haftanın en zorlu günü 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba. Haftanın en zorlu günü 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba. AKOM, yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların salı gününden itibaren yıldız ve poyraz yönlerinden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte mevsim normallerinin altına gerileyeceğini bildirdi.

14 Ekim Çarşamba hava durumu

için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yer alırken, yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilograma ulaşabileceği belirtildi. Rüzgarın hızı saatte 50 ila 80 kilometreye çıkabilecek, termometreler ise 14 ile 18 derece arasında kalacak. AKOM, İstanbullulara kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

15 Ekim Perşembe hava durumu

Fırtınanın ardından perşembe günü kısa bir nefes alınacak. 15 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor, sıcaklık 13 ile 18 derece arasında olacak.

16 Ekim Cuma hava durumu

16 Ekim Cuma günü ise parçalı bulutlu havanın yer yer yağmura dönmesi ve metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Cuma günü termometreler 14 ile 19 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. İki gün için de yağış miktarı metrekareye 2 ila 5 kilogram olarak tahmin edilirken cumartesi en yüksek sıcaklık 17, pazar ise 18 derece olacak. Her iki günün en düşük sıcaklığı 13 derece.