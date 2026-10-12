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AKOM Gün Verdi: İstanbul'da Sıcaklık 10 Derece Birden Düşüyor

AKOM Gün Verdi: İstanbul'da Sıcaklık 10 Derece Birden Düşüyor

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 16:50
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Hafta sonu 28 dereceyi bulan sıcaklıklarla yaz havasını yeniden yaşayan İstanbul için mevsim aniden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık tahmin raporunu paylaştı. AKOM, kuvvetli yağışın ve fırtınanın etkiliği olacağı günü açıkladı.

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İstanbul'da bugün son yaz günü.

İstanbul'da bugün son yaz günü.

AKOM'un 12 Ekim Pazartesi tarihli raporuna göre İstanbul'da akşam 18, gece ise 16 derece civarında seyredecek sıcaklıklara parçalı bulutlu bir gökyüzü eşlik edecek.

Bugün için yağış beklenmiyor. Nem oranının yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği kentte rüzgar lodos ve poyrazdan hafif esecek, hızı saatte 5 ila 15 kilometre arasında kalacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece seviyesinde.

İstanbul'da 'çarşamba' alarmı.

İstanbul'da 'çarşamba' alarmı.

Haftanın en zorlu günü 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba. Haftanın en zorlu günü 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba. AKOM, yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların salı gününden itibaren yıldız ve poyraz yönlerinden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte mevsim normallerinin altına gerileyeceğini bildirdi.

14 Ekim Çarşamba hava durumu

için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yer alırken, yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilograma ulaşabileceği belirtildi. Rüzgarın hızı saatte 50 ila 80 kilometreye çıkabilecek, termometreler ise 14 ile 18 derece arasında kalacak. AKOM, İstanbullulara kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

15 Ekim Perşembe hava durumu

Fırtınanın ardından perşembe günü kısa bir nefes alınacak. 15 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor, sıcaklık 13 ile 18 derece arasında olacak.

16 Ekim Cuma hava durumu

16 Ekim Cuma günü ise parçalı bulutlu havanın yer yer yağmura dönmesi ve metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Cuma günü termometreler 14 ile 19 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. İki gün için de yağış miktarı metrekareye 2 ila 5 kilogram olarak tahmin edilirken cumartesi en yüksek sıcaklık 17, pazar ise 18 derece olacak. Her iki günün en düşük sıcaklığı 13 derece.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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