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İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 2027 Kışını Açıkladı!

İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 2027 Kışını Açıkladı!

İstanbul kar yağışı Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 13:03
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İstanbul'da günlerdir süren sağanak ve sel baskınlarının ardından gözler kışa çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan, kar tahminini açıkladı. Milliyet'ten Kübra Çelepi'ye konuşan Şen, 2026-2027 kışı için çizdiği tabloda kentte kar beklentisinin zayıfladığını söyledi. İşte İstanbul için kar senaryosu.

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Türkiye 2027 kışını nasıl yaşayacak?

Türkiye 2027 kışını nasıl yaşayacak?

Beykoz'da metrekareye 277,1 kilogram yağışın düştüğü günlerin ardından en çok sorulan soru, bu bereketin kışa nasıl yansıyacağı oldu. Prof. Dr. Orhan Şen'in Milliyet'en Kübra Çelepi'ye yaptığı değerlendirmeye göre son sağanaklar, bölgede daha şiddetli ve bol yağış beklentisinin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Ancak bu tablo, kışın karlı geçeceği anlamına gelmiyor.

Sonbaharda düşen yağış miktarıyla kış aylarındaki kar arasında doğrudan bir bağ kurulamıyor. Yağışın kar mı yağmur mu olacağını belirleyen asıl etkenler hava sıcaklığı, atmosferdeki dolaşım ve soğuk hava kütlelerinin bölgeye ulaşıp ulaşmaması.

Şen'in paylaştığı mevsimlik tahmin haritası Avrupa genelinde de iç açıcı bir kar tablosu çizmiyor. Eylül güncellemesiyle görünüm bir parça düzelse de kıtanın aşırı kuzeyi, kuzeybatısı ve güney-güneybatısında kar yağışının normalin altında kalması bekleniyor; orta kesimlerde ise ortalamanın üzerinde kar öngörülüyor.

Türkiye cephesinde batı bölgelerinde kar yağışı ortalamaya göre yüzde 10 ila 20 azalabilir. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle 2 bin ila 3 bin metre yükseltilerde ise tablo tersine dönüyor ve daha fazla kar bekleniyor. Anadolu'nun diğer bölgelerinde kar örtüsünün 10-15 santimetre daha ince kalabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde son yıllarda kar yağışının azaldığını hatırlatarak bu kış da bölge için beklentinin zayıf olduğunu vurguladı. İstanbul özelinde ise yoğun yapılaşma, asfalt ve beton yüzeyler ile insan faaliyetlerinden yayılan ısı, kenti çevresine göre daha sıcak tutuyor. Termometrelerin sıfır derece civarında gezindiği günlerde bu fark, karın yere tutunmasını zorlaştırıyor.

Yine de bu, İstanbul'a hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Kuzeyden ya da kuzeydoğudan gelen sert bir soğuk hava dalgası, Karadeniz üzerinden taşınan nemli havayla buluşursa kentte etkili kar yağışı görülebilir. 

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, mevsimlik tahminlerin İstanbul'da hangi gün kar yağacağını aylar öncesinden kesin biçimde ortaya koymadığını vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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