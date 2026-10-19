İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 2027 Kışını Açıkladı!
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İstanbul'da günlerdir süren sağanak ve sel baskınlarının ardından gözler kışa çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan, kar tahminini açıkladı. Milliyet'ten Kübra Çelepi'ye konuşan Şen, 2026-2027 kışı için çizdiği tabloda kentte kar beklentisinin zayıfladığını söyledi. İşte İstanbul için kar senaryosu.
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İstanbul'a kar yağacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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