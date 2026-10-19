İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 2027 Kışını Açıkladı!

Beykoz'da metrekareye 277,1 kilogram yağışın düştüğü günlerin ardından en çok sorulan soru, bu bereketin kışa nasıl yansıyacağı oldu. Prof. Dr. Orhan Şen'in Milliyet'en Kübra Çelepi'ye yaptığı değerlendirmeye göre son sağanaklar, bölgede daha şiddetli ve bol yağış beklentisinin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Ancak bu tablo, kışın karlı geçeceği anlamına gelmiyor.

Sonbaharda düşen yağış miktarıyla kış aylarındaki kar arasında doğrudan bir bağ kurulamıyor. Yağışın kar mı yağmur mu olacağını belirleyen asıl etkenler hava sıcaklığı, atmosferdeki dolaşım ve soğuk hava kütlelerinin bölgeye ulaşıp ulaşmaması.

Şen'in paylaştığı mevsimlik tahmin haritası Avrupa genelinde de iç açıcı bir kar tablosu çizmiyor. Eylül güncellemesiyle görünüm bir parça düzelse de kıtanın aşırı kuzeyi, kuzeybatısı ve güney-güneybatısında kar yağışının normalin altında kalması bekleniyor; orta kesimlerde ise ortalamanın üzerinde kar öngörülüyor.

Türkiye cephesinde batı bölgelerinde kar yağışı ortalamaya göre yüzde 10 ila 20 azalabilir. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle 2 bin ila 3 bin metre yükseltilerde ise tablo tersine dönüyor ve daha fazla kar bekleniyor. Anadolu'nun diğer bölgelerinde kar örtüsünün 10-15 santimetre daha ince kalabileceği tahmin ediliyor.