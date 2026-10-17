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2027 Kışının Nasıl Geçeceği Belli Oldu: Kar Yağış Tarihi Verildi!

2027 Kışının Nasıl Geçeceği Belli Oldu: Kar Yağış Tarihi Verildi!

hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 15:42
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Kış kapıya dayanırken uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2026-2027 kışının Türkiye'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla ama bol yağışla geçeceğini öngördü. Tağıl, kar yağışı için tarih verdi.

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Bu kış kurak mı geçecek?

Bu kış kurak mı geçecek?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de 2027 kışının nasıl geçeceğini açıkladı. 

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) mevsimsel modelleri de bu değerlendirmeyle örtüşüyor. Modellerde Akdeniz kuşağında ılık ve yağışlı koşullar ağır basıyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların kış boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağış miktarının ise artması bekleniyor. Yani son yıllarda sıkça gündeme gelen kurak kış senaryosu, bu yıl için masada görünmüyor.

Tağıl'ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise denizler. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'lerden bu yana kaydedilen en yüksek değerlere yaklaşmış durumda. Isınan denizler atmosfere daha fazla nem taşıyor ve bu durum kısa sürede yoğunlaşan, şiddetli yağışlara zemin hazırlıyor.

Bu kış nasıl geçecek? Kar yağış tarihi verildi.

Bu kış nasıl geçecek? Kar yağış tarihi verildi.

Tağıl'ın çizdiği tabloda kış iki farklı yüz gösteriyor. Mevsimin ilk yarısında asıl risk kar değil, yağmur. Kısa sürede çok fazla yağış bırakan kuvvetli sağanakların bazı şehirlerde su baskınlarına ve sele yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Tağıl'a göre 2027 Şubat ayında ani sıcaklık düşüşleri, yoğun kar yağışı ve tipi görülebilir.

Kar konusunda bölgeler arasında belirgin farklar olacak. Alçak kesimlerde ılık hava nedeniyle karın yere tutunması zorlaşabilir. Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar örtüsünün güçlenmesi öngörülüyor. Modeller, ülkenin geri kalanında kar kuraklığının sürebileceğine işaret ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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