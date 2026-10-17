2027 Kışının Nasıl Geçeceği Belli Oldu: Kar Yağış Tarihi Verildi!

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de 2027 kışının nasıl geçeceğini açıkladı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) mevsimsel modelleri de bu değerlendirmeyle örtüşüyor. Modellerde Akdeniz kuşağında ılık ve yağışlı koşullar ağır basıyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların kış boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağış miktarının ise artması bekleniyor. Yani son yıllarda sıkça gündeme gelen kurak kış senaryosu, bu yıl için masada görünmüyor.

Tağıl'ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise denizler. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'lerden bu yana kaydedilen en yüksek değerlere yaklaşmış durumda. Isınan denizler atmosfere daha fazla nem taşıyor ve bu durum kısa sürede yoğunlaşan, şiddetli yağışlara zemin hazırlıyor.