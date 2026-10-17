2027 Kışının Nasıl Geçeceği Belli Oldu: Kar Yağış Tarihi Verildi!
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Kış kapıya dayanırken uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2026-2027 kışının Türkiye'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla ama bol yağışla geçeceğini öngördü. Tağıl, kar yağışı için tarih verdi.
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Bu kış kurak mı geçecek?
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Bu kış nasıl geçecek? Kar yağış tarihi verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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