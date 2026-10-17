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44 Kentte Kuvvetli Yağmur Alarmı! Meteoroloji Kar Yağacak İlleri Açıkladı

44 Kentte Kuvvetli Yağmur Alarmı! Meteoroloji Kar Yağacak İlleri Açıkladı

hava durumu Sağanak yağış kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:00
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim Cumartesi için 44 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 39 il için sarı kodlu uyarı verilirken İçişleri Bakanlığı ve AKOM da sel ve taşkın riskine karşı uyardı. İki kentte ise kar yağışı bekleniyor.

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Hava durumu: Bugün hava nasıl?

Hava durumu: Bugün hava nasıl?

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova oldu. Sarı kodlu uyarı verilen 39 il ise şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye.

Yağışın kuvvetli olması beklenen yerler ise İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası ile Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce kıyıları. Bu bölgelerde yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı bildirildi; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgar da en az yağış kadar can sıkacak. Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70, yer yer 80 kilometre hızla fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji; çatı uçması, ulaşımda aksama ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Denizlerde de durum farklı değil: Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar, Ege'de ise yer yer 3 metreyi bulan dalgalar bekleniyor.

Kar yağacak kentler: Meteoroloji'den 2 kente kar yağışı uyarısı.

Kar yağacak kentler: Meteoroloji'den 2 kente kar yağışı uyarısı.

Meteoroloji, Bursa ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini açıkladı. Ekim ortasında gelen bu tahmin, özellikle Uludağ yoluna çıkacak sürücülerin erken saatlerde daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün sıcaklık kaç derece?

Büyükşehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 11/14, Ankara 8/13, İzmir 12/16, Bursa 8/13, Antalya 17/23, Adana 17/22, Konya 10/19, Eskişehir 6/10, Trabzon 16/23, Erzurum 6/18 ve Diyarbakır 12/25 derece.

Tahmin listesinde gecenin en soğuk ili 4 dereceyle Bolu olurken gündüz en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Şanlıurfa'da bekleniyor. Rize, Trabzon ve Şanlıurfa için yağış öngörülmezken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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