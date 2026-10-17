44 Kentte Kuvvetli Yağmur Alarmı! Meteoroloji Kar Yağacak İlleri Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim Cumartesi için 44 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 39 il için sarı kodlu uyarı verilirken İçişleri Bakanlığı ve AKOM da sel ve taşkın riskine karşı uyardı. İki kentte ise kar yağışı bekleniyor.
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Hava durumu: Bugün hava nasıl?
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Kar yağacak kentler: Meteoroloji'den 2 kente kar yağışı uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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