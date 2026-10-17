44 Kentte Kuvvetli Yağmur Alarmı! Meteoroloji Kar Yağacak İlleri Açıkladı

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova oldu. Sarı kodlu uyarı verilen 39 il ise şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye.

Yağışın kuvvetli olması beklenen yerler ise İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası ile Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce kıyıları. Bu bölgelerde yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı bildirildi; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgar da en az yağış kadar can sıkacak. Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70, yer yer 80 kilometre hızla fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji; çatı uçması, ulaşımda aksama ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Denizlerde de durum farklı değil: Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar, Ege'de ise yer yer 3 metreyi bulan dalgalar bekleniyor.