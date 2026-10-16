Valilik İstanbul'un 8 Riskli İlçesini Açıkladı

İstanbul'a yeni yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından AKOM yeni açıklama paylaştı. İstanbul'daki kuvvetli yağışa dikkat çeken AKOM, riskli 3 ilçeye dikkat çekti.

AKOM'un paylaştığı bilgilendirmeye göre 13, 14 ve 15 Ekim günlerinde kentte etkili olan yağışta üç ilçede rekor seviyede ölçüm yapıldı. Listenin ilk sırasında metrekareye 277 kilogram yağışla Beykoz yer aldı. Beykoz'u 212 kilogramla Sarıyer, 204 kilogramla Eyüpsultan takip etti.

AKOM’dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu bölgelerde şiddetli yağışın neden olduğu olumsuz şartlatının halen devam ettiği ve bölgedeki derelerde su seviyesinin azalsa da halen akışın devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda; yeni yağışlarla birlikte bölgede yeni taşkın risklerinin oluşabileceğinden dolayı bu ilçelerdeki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”