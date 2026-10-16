Valilik İstanbul'un 8 Riskli İlçesini Açıkladı
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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak hız kesse de tehlike henüz geçmiş değil. AKOM, 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan turuncu kodlu su baskını ve sel riski uyarısı yayımladı. Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İstanbul'un 5 riskli ilçesini sıraladı.
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AKOM'dan İstanbul'a uyarı.
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İstanbul Valiliği 8 riskli ilçeyi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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