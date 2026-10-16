article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Valilik İstanbul'un 8 Riskli İlçesini Açıkladı

Valilik İstanbul'un 8 Riskli İlçesini Açıkladı

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 17:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak hız kesse de tehlike henüz geçmiş değil. AKOM, 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan turuncu kodlu su baskını ve sel riski uyarısı yayımladı. Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İstanbul'un 5 riskli ilçesini sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKOM'dan İstanbul'a uyarı.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı.

İstanbul'a yeni yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından AKOM yeni açıklama paylaştı. İstanbul'daki kuvvetli yağışa dikkat çeken AKOM, riskli 3 ilçeye dikkat çekti.

AKOM'un paylaştığı bilgilendirmeye göre 13, 14 ve 15 Ekim günlerinde kentte etkili olan yağışta üç ilçede rekor seviyede ölçüm yapıldı. Listenin ilk sırasında metrekareye 277 kilogram yağışla Beykoz yer aldı. Beykoz'u 212 kilogramla Sarıyer, 204 kilogramla Eyüpsultan takip etti.

AKOM’dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu bölgelerde şiddetli yağışın neden olduğu olumsuz şartlatının halen devam ettiği ve bölgedeki derelerde su seviyesinin azalsa da halen akışın devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda; yeni yağışlarla birlikte bölgede yeni taşkın risklerinin oluşabileceğinden dolayı bu ilçelerdeki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”

İstanbul Valiliği 8 riskli ilçeyi açıkladı.

İstanbul Valiliği 8 riskli ilçeyi açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen turuncu kodlu yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası’nda (Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde) etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

 Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sarı, Turuncu Kodların Anlamı👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın