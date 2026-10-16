Meteoroloji’den 36 Kente Sarı, 5 Kente Turuncu Kodlu Alarm: İstanbul'da 'Çok Kuvvetli' Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 kente sarı kodlu, 5 kente turuncu kodlu uyarı verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da yağışın 'çok kuvvetli' olacağı vurgulandı. Yapılan uyarıya göre 17 Ekim Cumartesi öğleden sonra yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artırması ve metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması öngörülüyor.
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Meteoroloji 17 Ekim Cumartesi günü için uyarı yayımladı: 36 kente sarı, 5 kente turuncu kodlu alarm!
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Meteoroloji'den İstanbul'a 'çok kuvvetli' yağış uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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