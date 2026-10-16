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Meteoroloji’den 36 Kente Sarı, 5 Kente Turuncu Kodlu Alarm: İstanbul'da 'Çok Kuvvetli' Olacak

Meteoroloji’den 36 Kente Sarı, 5 Kente Turuncu Kodlu Alarm: İstanbul'da 'Çok Kuvvetli' Olacak

İstanbul hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 16:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 kente sarı kodlu, 5 kente turuncu kodlu uyarı verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da yağışın 'çok kuvvetli' olacağı vurgulandı. Yapılan uyarıya göre 17 Ekim Cumartesi öğleden sonra yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artırması ve metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması öngörülüyor.

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Meteoroloji 17 Ekim Cumartesi günü için uyarı yayımladı: 36 kente sarı, 5 kente turuncu kodlu alarm!

Meteoroloji 17 Ekim Cumartesi günü için uyarı yayımladı: 36 kente sarı, 5 kente turuncu kodlu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik 'cumartesi' uyarısı paylaştı. Meteoroloji'nin haritasına göre yarın (17 Ekim Cumartesi) 42 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. 36 kente sarı kodlu uyarı verilirken 5 kente ise turuncu kodlu uyarı verildi.

17 Ekim Cumartesi Sarı Kodlu Uyarı Yayımlanan İller:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Osmaniye.

17 Ekim Cumartesi Turuncu Kodlu Uyarı Yayımlanan İller:

Yalova, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa.

Sarı Kod, Turuncu Kod Ne Demek?👇🏻

Meteoroloji'den İstanbul'a 'çok kuvvetli' yağış uyarısı.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'çok kuvvetli' yağış uyarısı.

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre uyarı, 16 Ekim Cuma saat 19.00'da devreye giriyor ve 18 Ekim Pazar sabahı saat 05.00'te sona eriyor. Yani İstanbul yaklaşık 34 saat boyunca yağışın etkisi altında kalacak.

Bu akşamdan itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında düşen yağmur miktarını ifade ediyor. Bu miktar kısa sürede yoğunlaştığında, altyapının zorlandığı noktalarda su birikintilerine ve trafikte yavaşlamaya yol açabiliyor.

17 Ekim Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı?

Asıl risk ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra başlıyor. Meteoroloji, yağışların bu saatlerden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağını ve yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye, yani metrekareye 50 ila 100 kilograma çıkacağını tahmin ediyor.

Bu seviyedeki yağmur, kısa sürede dere taşkınlarına ve yamaçlarda toprak kaymalarına neden olabiliyor; bu yüzden cumartesi öğleden sonrası, uyarının en kritik dilimi olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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