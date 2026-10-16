Meteoroloji’den 36 Kente Sarı, 5 Kente Turuncu Kodlu Alarm: İstanbul'da 'Çok Kuvvetli' Olacak

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre uyarı, 16 Ekim Cuma saat 19.00'da devreye giriyor ve 18 Ekim Pazar sabahı saat 05.00'te sona eriyor. Yani İstanbul yaklaşık 34 saat boyunca yağışın etkisi altında kalacak.

Bu akşamdan itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında düşen yağmur miktarını ifade ediyor. Bu miktar kısa sürede yoğunlaştığında, altyapının zorlandığı noktalarda su birikintilerine ve trafikte yavaşlamaya yol açabiliyor.

17 Ekim Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı?

Asıl risk ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra başlıyor. Meteoroloji, yağışların bu saatlerden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağını ve yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye, yani metrekareye 50 ila 100 kilograma çıkacağını tahmin ediyor.

Bu seviyedeki yağmur, kısa sürede dere taşkınlarına ve yamaçlarda toprak kaymalarına neden olabiliyor; bu yüzden cumartesi öğleden sonrası, uyarının en kritik dilimi olarak öne çıkıyor.