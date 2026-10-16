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Mevsimin İlk Karı Ankara'ya Yağdı

Mevsimin İlk Karı Ankara'ya Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 15:12
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Türkiye’nin pek çok ilinden kar haberleri geldi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Ankara oldu. Başkent’in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Ankara'ya kar yağdı.

Ankara'ya kar yağdı.

Ülke genelinde yağışlı hava Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kendini kar olarak gösterdi. Kızılcahamam ilçesinde Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere'de Benli yaylasına mevsiminin ilk karı düştü. Kar yağışı aralıklarla devam etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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