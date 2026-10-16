Instagram da YouTube da Geride Kaldı: Okurların Vazgeçemediği Uygulama Belli Oldu

Ankette en çok oyu 901 kişiyle WhatsApp aldı. Katılımcıların yüzde 34,6'sı, olmadan yapamayacağı uygulamanın WhatsApp olduğunu söyledi. Bu oran, ikinci sıradaki uygulamanın yaklaşık 9,5 puan önünde.

Sonuç resmi verilerle de örtüşüyor. TÜİK'in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. İnternet kullanan bireyler arasında en çok kullanılan uygulama ise yüzde 90 ile yine WhatsApp oldu.

Aile gruplarından iş yazışmalarına kadar günlük iletişimin büyük bölümü bu uygulama üzerinden yürüyor. WhatsApp'ın kısa süre önce duyurduğu 'Kısıtlı Sohbet' özelliği de kullanıcılar arasında gündem olmuştu.