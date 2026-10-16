Instagram da YouTube da Geride Kaldı: Okurların Vazgeçemediği Uygulama Belli Oldu
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Akıllı telefonların günlük hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde Onedio okurlarına zor bir soru yöneltildi: Hangi uygulama olmadan yaşayamazsın? 7-12 Ekim tarihleri arasında 2.601 kişinin katıldığı ankette Instagram, TikTok ve X geride kaldı. Zirvedeki uygulama ise Türkiye'nin dijital alışkanlıklarıyla birebir örtüştü.
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WhatsApp yüzde 34,6 ile açık ara zirvede.
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YouTube ikinci, harita uygulamaları üçüncü sırada.
Instagram dördüncü, TikTok son sırada kaldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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