article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Instagram da YouTube da Geride Kaldı: Okurların Vazgeçemediği Uygulama Belli Oldu

Instagram da YouTube da Geride Kaldı: Okurların Vazgeçemediği Uygulama Belli Oldu

whatsapp
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akıllı telefonların günlük hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde Onedio okurlarına zor bir soru yöneltildi: Hangi uygulama olmadan yaşayamazsın? 7-12 Ekim tarihleri arasında 2.601 kişinin katıldığı ankette Instagram, TikTok ve X geride kaldı. Zirvedeki uygulama ise Türkiye'nin dijital alışkanlıklarıyla birebir örtüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp yüzde 34,6 ile açık ara zirvede.

WhatsApp yüzde 34,6 ile açık ara zirvede.

Ankette en çok oyu 901 kişiyle WhatsApp aldı. Katılımcıların yüzde 34,6'sı, olmadan yapamayacağı uygulamanın WhatsApp olduğunu söyledi. Bu oran, ikinci sıradaki uygulamanın yaklaşık 9,5 puan önünde.

Sonuç resmi verilerle de örtüşüyor. TÜİK'in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. İnternet kullanan bireyler arasında en çok kullanılan uygulama ise yüzde 90 ile yine WhatsApp oldu.

Aile gruplarından iş yazışmalarına kadar günlük iletişimin büyük bölümü bu uygulama üzerinden yürüyor. WhatsApp'ın kısa süre önce duyurduğu 'Kısıtlı Sohbet' özelliği de kullanıcılar arasında gündem olmuştu.

YouTube ikinci, harita uygulamaları üçüncü sırada.

İkinci sırada 652 oy ve yüzde 25,1'lik payla YouTube yer aldı. TÜİK verilerinde de YouTube, yüzde 77,6'lık kullanım oranıyla WhatsApp'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncülüğü ise 343 oyla 'Harita ve navigasyon' uygulamaları aldı. Katılımcıların yüzde 13,2'si, yol tarifinden trafik durumuna kadar pek çok konuda başvurduğu navigasyon uygulamaları olmadan yapamayacağını söyledi.

Instagram dördüncü, TikTok son sırada kaldı.

Instagram dördüncü, TikTok son sırada kaldı.

Sosyal medya devi Instagram, okurların 'vazgeçilmez' listesinde dördüncü sırada yer aldı. Uygulamayı 296 kişi (yüzde 11,4) seçti. TÜİK verilerine göre ise Instagram, yüzde 71,1'lik kullanım oranıyla Türkiye'de en çok kullanılan üçüncü uygulama.

Dizi-film platformları 197 oyla (yüzde 7,6) beşinci olurken Spotify 89 oyda (yüzde 3,4) kaldı. X (Twitter) 67 oy (yüzde 2,6), TikTok ise yalnızca 56 oy (yüzde 2,2) alabildi.

Sonuçlar, okurların eğlence ve sosyal medya uygulamalarından çok iletişim ve günlük ihtiyaçlara yönelik uygulamalara bağlı olduğunu gösteriyor.

"Hangi uygulama olmadan yaşayamazsın?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangi uygulama olmadan yaşayamazsın?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. WhatsApp / 901 oy

2. YouTube / 652 oy

3. Harita ve navigasyon / 343 oy

4. Instagram / 296 oy

5. Dizi-film platformları / 197 oy

6. Spotify / 89 oy

7. X (Twitter) / 67 oy

8. TikTok / 56 oy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın