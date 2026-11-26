Beşiktaşlı Futbolcular İsrail Ekibi Hapoel Beer Shevalı Futbolcuların Elini Sıkmadı
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İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım politikaları dünyanın dört bir yanından tepkiler almaya devam ederken bir tepki de Beşiktaş'tan geldi.
Güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'da oynanan maç öncesinde Beşiktaşlı futbolculardan protesto geldi.
Seremonide rakibin elini sıkmadılar.
Bir tepki de Orkun'dan geldi.
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