İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım politikaları dünyanın dört bir yanından tepkiler almaya devam ederken bir tepki de Beşiktaş'tan geldi.

Güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'da oynanan maç öncesinde Beşiktaşlı futbolculardan protesto geldi.