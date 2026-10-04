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WhatsApp’ta “Kısıtlı Sohbet” Dönemi Başlıyor: Açtığınızda Bu 4 Özellik Devre Dışı Kalacak

WhatsApp’ta “Kısıtlı Sohbet” Dönemi Başlıyor: Açtığınızda Bu 4 Özellik Devre Dışı Kalacak

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:52
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WhatsApp'ta bazı konuşmalarınızın telefonunuzdan dışarı çıkmasını istemiyorsanız artık yeni bir seçeneğiniz olacak. WhatsApp'ın yeni özelliklerini takip eden WABetaInfo'nun haberine göre uygulama, 'Restricted Chat' yani Kısıtlı Sohbet adlı yeni seçeneği beta programındaki bir grup Android ve iPhone kullanıcısıyla denemeye başladı. Bu özelliği açtığınız sohbette medya otomatik kaydedilmiyor, konuşma dışa aktarılamıyor, Meta AI kullanılamıyor ve sohbet bağlı cihazlarda görünmüyor. Gelin, özelliğin detaylarına birlikte bakalım.

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Kısıtlı Sohbet, geçen yıl gelen Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğinin yerini alıyor.

Kısıtlı Sohbet, geçen yıl gelen Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğinin yerini alıyor.

WhatsApp geçen yıl 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' (Advanced Chat Privacy) adlı isteğe bağlı bir özellik sunmuştu. Bu özellik açıldığında sohbetteki kişiler konuşmayı dışa aktaramıyor, medyalar galeriye otomatik kaydedilmiyor ve mesajlarda Meta AI kullanılamıyordu.

WABetaInfo'ya göre özelliğin adı bazı kullanıcıların kafasını karıştırdı. Kimileri bu seçeneği açmazsa sohbetlerinin korunmadığını düşündü. Oysa WhatsApp'ta mesajlar ve aramalar her durumda uçtan uca şifreleniyor. Yeni isim olan Kısıtlı Sohbet, bunun güvenli mesajlaşma için bir zorunluluk değil, isteğe bağlı ek bir kontrol katmanı olduğunu daha net anlatıyor.

WABetaInfo özelliği ilk olarak 2 Ekim'de Android'in 2.26.39.11 beta sürümünde, bir gün sonra da iOS'un TestFlight'taki 26.39.10.20 beta sürümünde tespit etti.

Sohbeti kısıtladığınızda konuşmada 4 şey değişiyor.

Sohbeti kısıtladığınızda konuşmada 4 şey değişiyor.

Kısıtlı Sohbet'i açtığınızda, uygulamanın son sürümünü kullanan herkes için konuşmada şu dört kısıtlama devreye giriyor:

  • Sohbette paylaşılan fotoğraf ve videolar telefonun galerisine otomatik olarak kaydedilmiyor.
  • Konuşma dışa aktarılamıyor.
  • Sohbetin içinde Meta AI özellikleri kullanılamıyor.
  • Sohbet bağlı cihazlarda görünmüyor.

İlk üç kısıtlama Gelişmiş Sohbet Gizliliği'nde de vardı. Dördüncüsü ise tamamen yeni. Eski özellik açık olsa bile sohbetler bağlı cihazlardan görüntülenebiliyordu.

En önemli yenilik: Kısıtlanan sohbet yalnızca ana telefonda görünüyor.

En önemli yenilik: Kısıtlanan sohbet yalnızca ana telefonda görünüyor.

Bir sohbeti kısıtladığınızda o konuşma artık yalnızca ana telefonda gönderilip alınabiliyor. Yani WhatsApp Web'de, masaüstü uygulamasında, tablette ya da hesaba bağlı ikinci bir telefonda görünmüyor. Kısıtlama açıldığı anda WhatsApp konuşmaya bir sistem mesajı ekliyor, böylece sohbetteki herkes durumdan haberdar oluyor.

WABetaInfo bu kısıtlamanın neden önemli olduğunu şöyle açıklıyor: Resmi olmayan uygulamalar ve yapay zeka ajanları konuşmalara erişmek için bağlı cihaz bağlantısını kullanıyor. Kısıtlı Sohbet bu kapıyı belirli bir sohbet için kapatıyor. Böylece karşı taraf hesabına böyle bir araç bağlamış olsa bile, o konuşmadaki mesajlar bu araçlar üzerinden okunamıyor.

Peki kısıtlı sohbet nasıl açılır?

Peki kısıtlı sohbet nasıl açılır?

Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve her sohbet için ayrı ayrı açılması gerekiyor. Kısıtlamak istediğiniz konuşmanın sohbet bilgileri ekranına girip 'Kısıtlı Sohbet' seçeneğini açmanız yeterli. Şimdilik yalnızca birebir sohbetlerde kullanılabiliyor, grup sohbetlerinde henüz yok.

Özellik kademeli olarak dağıtıldığı için her beta kullanıcısı hemen göremeyebilir. Sohbet bilgileri ekranında hâlâ 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' seçeneğini görüyorsanız, Kısıtlı Sohbet henüz size gelmemiş demektir. WhatsApp, özelliğin herkese açık sürüme ne zaman geleceğini henüz açıklamadı.

Özelliği açsanız da açmasanız da sohbetlerinizin uçtan uca şifrelemesi değişmiyor. WhatsApp, Kısıtlı Sohbet ekranında da mesaj ve aramaların her durumda yalnızca konuşmadaki kişiler tarafından okunup duyulabildiğini vurguluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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