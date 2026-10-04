WhatsApp’ta “Kısıtlı Sohbet” Dönemi Başlıyor: Açtığınızda Bu 4 Özellik Devre Dışı Kalacak
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WhatsApp'ta bazı konuşmalarınızın telefonunuzdan dışarı çıkmasını istemiyorsanız artık yeni bir seçeneğiniz olacak. WhatsApp'ın yeni özelliklerini takip eden WABetaInfo'nun haberine göre uygulama, 'Restricted Chat' yani Kısıtlı Sohbet adlı yeni seçeneği beta programındaki bir grup Android ve iPhone kullanıcısıyla denemeye başladı. Bu özelliği açtığınız sohbette medya otomatik kaydedilmiyor, konuşma dışa aktarılamıyor, Meta AI kullanılamıyor ve sohbet bağlı cihazlarda görünmüyor. Gelin, özelliğin detaylarına birlikte bakalım.
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Kısıtlı Sohbet, geçen yıl gelen Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğinin yerini alıyor.
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Sohbeti kısıtladığınızda konuşmada 4 şey değişiyor.
En önemli yenilik: Kısıtlanan sohbet yalnızca ana telefonda görünüyor.
Peki kısıtlı sohbet nasıl açılır?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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