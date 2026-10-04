WhatsApp’ta “Kısıtlı Sohbet” Dönemi Başlıyor: Açtığınızda Bu 4 Özellik Devre Dışı Kalacak

WhatsApp geçen yıl 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' (Advanced Chat Privacy) adlı isteğe bağlı bir özellik sunmuştu. Bu özellik açıldığında sohbetteki kişiler konuşmayı dışa aktaramıyor, medyalar galeriye otomatik kaydedilmiyor ve mesajlarda Meta AI kullanılamıyordu.

WABetaInfo'ya göre özelliğin adı bazı kullanıcıların kafasını karıştırdı. Kimileri bu seçeneği açmazsa sohbetlerinin korunmadığını düşündü. Oysa WhatsApp'ta mesajlar ve aramalar her durumda uçtan uca şifreleniyor. Yeni isim olan Kısıtlı Sohbet, bunun güvenli mesajlaşma için bir zorunluluk değil, isteğe bağlı ek bir kontrol katmanı olduğunu daha net anlatıyor.

WABetaInfo özelliği ilk olarak 2 Ekim'de Android'in 2.26.39.11 beta sürümünde, bir gün sonra da iOS'un TestFlight'taki 26.39.10.20 beta sürümünde tespit etti.