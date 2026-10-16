Bir Kente Lapa Lapa Kar Yağdı: Ekimde Kar Sürprizi

Kartalkaya bu sonbaharda ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül ayının son haftasında Hava Forum, sosyal medya hesabından kayak merkezinde birkaç saat sürecek lapa lapa kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Ekim ortasındaki bu yağışla birlikte zirve, ajans kameralarına da beyaz bir manzarayla yansıdı.

Önümüzdeki günlerde Bolu genelinde yağışlı hava sürecek. Tahminlere göre cuma günü orta şiddetli yağmur beklenirken, cumartesi günü yağışın kuvvetini artırması ve gece sıcaklığının 3 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Pazar günü ise en düşük sıcaklığın 2 dereceye inmesiyle yağmurun yer yer kara karışması bekleniyor.