Bir Kente Lapa Lapa Kar Yağdı: Ekimde Kar Sürprizi
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Kış mevsimi gelmeden kar sürprizi! Ekim ayının ortasında Bolu'dan kış manzaraları gelmeye başladı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi, gece saatlerinde bastıran kar yağışıyla beyaza büründü. Pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaştı.
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Bolu'nun zirvesine lapa lapa kar yağdı.
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Hafta sonu için tahmin belli oldu: Pazar günü yağmur kara karışabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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