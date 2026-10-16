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Bir Kente Lapa Lapa Kar Yağdı: Ekimde Kar Sürprizi

Bir Kente Lapa Lapa Kar Yağdı: Ekimde Kar Sürprizi

Bolu hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 13:29
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Kış mevsimi gelmeden kar sürprizi! Ekim ayının ortasında Bolu'dan kış manzaraları gelmeye başladı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi, gece saatlerinde bastıran kar yağışıyla beyaza büründü. Pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaştı.

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Bolu'nun zirvesine lapa lapa kar yağdı.

Bolu'nun zirvesine lapa lapa kar yağdı.

Bolu Kartalkaya'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde kayak merkezindeki pistler, çam ağaçları ve tesislerin çatıları ince bir beyaz örtüyle kaplanmış halde görüntülendi.

Pistlerdeki kar kalınlığı şimdilik 3 santimetre civarında. Bu miktar kayak yapmaya yetmese de ekim ortası için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Kartalkaya'da kayak sezonu genellikle aralık ayında açılıyor, kışın en yoğun döneminde ise pistlerdeki kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıkabiliyor.

Hafta sonu için tahmin belli oldu: Pazar günü yağmur kara karışabilir.

Hafta sonu için tahmin belli oldu: Pazar günü yağmur kara karışabilir.

Kartalkaya bu sonbaharda ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül ayının son haftasında Hava Forum, sosyal medya hesabından kayak merkezinde birkaç saat sürecek lapa lapa kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Ekim ortasındaki bu yağışla birlikte zirve, ajans kameralarına da beyaz bir manzarayla yansıdı.

Önümüzdeki günlerde Bolu genelinde yağışlı hava sürecek. Tahminlere göre cuma günü orta şiddetli yağmur beklenirken, cumartesi günü yağışın kuvvetini artırması ve gece sıcaklığının 3 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Pazar günü ise en düşük sıcaklığın 2 dereceye inmesiyle yağmurun yer yer kara karışması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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