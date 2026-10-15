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Sakarya Sapanca'da Taşan Derenin Kenarındaki İki Katlı Villa Saniyeler İçinde Yıkıldı

Sakarya Sapanca'da Taşan Derenin Kenarındaki İki Katlı Villa Saniyeler İçinde Yıkıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 14:04

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İstanbul'da hayatı felç eden sağanak, Marmara'nın doğusunda da ağır hasar bıraktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taştı; Fevziye Mahallesi'nde dere yatağının hemen kenarındaki iki katlı villa, debisi hızla yükselen suya dayanamayarak yıkıldı ve dereye devrildi. Evin sağanak öncesinde boşaltıldığı bildirildi.

Yıkılma anını gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova'yla birlikte bugün okulların tatil edildiği altı ilden biri. Sapanca Kaymakamlığı da sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsu yaptırdı.

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Sapanca'da beş dere taştı, villanın bulunduğu Fevziye Mahallesi'ne ulaşım kapandı

Sapanca'da beş dere taştı, villanın bulunduğu Fevziye Mahallesi'ne ulaşım kapandı

Sağanak yalnızca Fevziye Mahallesi'ni değil, Sapanca'nın genelini etkiledi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin taşmasıyla çok sayıda ev ve siteyi su bastı. Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı, derelere yakın bazı bungalovlar da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Fevziye Mahallesi'nde köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü de taştı. Kemer Mezarlığı'nın doğu kısmı suyla doldu, birçok mezar su altında kaldı.

Yağışın etkisi ilçe sınırlarında da kalmadı. Karasu'da sel suları araçları sürükledi, sokakları su bastı; Hendek'te bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı, Çobanyatak Mahallesi'nde bir yol çöktü. Adapazarı-Mekece arasındaki D-650 kara yolu suyla kaplandı, Pamukova'da bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaynarca'da ise geniş tarım arazileri su altında kaldı.

SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor; mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için de çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle tıkanan dere yataklarını açmaya uğraşıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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