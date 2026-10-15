Sakarya Sapanca'da Taşan Derenin Kenarındaki İki Katlı Villa Saniyeler İçinde Yıkıldı

Sağanak yalnızca Fevziye Mahallesi'ni değil, Sapanca'nın genelini etkiledi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin taşmasıyla çok sayıda ev ve siteyi su bastı. Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı, derelere yakın bazı bungalovlar da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Fevziye Mahallesi'nde köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü de taştı. Kemer Mezarlığı'nın doğu kısmı suyla doldu, birçok mezar su altında kaldı.

Yağışın etkisi ilçe sınırlarında da kalmadı. Karasu'da sel suları araçları sürükledi, sokakları su bastı; Hendek'te bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı, Çobanyatak Mahallesi'nde bir yol çöktü. Adapazarı-Mekece arasındaki D-650 kara yolu suyla kaplandı, Pamukova'da bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaynarca'da ise geniş tarım arazileri su altında kaldı.

SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor; mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için de çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle tıkanan dere yataklarını açmaya uğraşıyor.