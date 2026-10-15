Sakarya Sapanca'da Taşan Derenin Kenarındaki İki Katlı Villa Saniyeler İçinde Yıkıldı

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İstanbul'da hayatı felç eden sağanak, Marmara'nın doğusunda da ağır hasar bıraktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taştı; Fevziye Mahallesi'nde dere yatağının hemen kenarındaki iki katlı villa, debisi hızla yükselen suya dayanamayarak yıkıldı ve dereye devrildi. Evin sağanak öncesinde boşaltıldığı bildirildi.
Yıkılma anını gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova'yla birlikte bugün okulların tatil edildiği altı ilden biri. Sapanca Kaymakamlığı da sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsu yaptırdı.
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Sapanca'da beş dere taştı, villanın bulunduğu Fevziye Mahallesi'ne ulaşım kapandı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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