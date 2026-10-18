Ekim Ayında Kar Sürprizi, Uludağ'dan Ilgaz'a Birçok İlin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
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Hava sıcaklıklarının belirgin biçimde düşmesiyle Bolu, Bursa, Uşak, Kastamonu, Eskişehir, Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar, Düzce ve Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye, Eskişehir Seyitgazi'nin İdrisyayla Mahallesi'nde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise saatte 116 kilometreye varan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.
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Uludağ, Eskişehir ve Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı.
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Kastamonu'da kar ve fırtına birlikte etkili oldu.
Ankara ve Uşak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Balıkesir ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı yağdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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