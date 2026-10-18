Ekim Ayında Kar Sürprizi, Uludağ'dan Ilgaz'a Birçok İlin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Bursa'daki Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı 1.470 metre rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde önceki akşam başlayan kar gece boyunca aralıklarla sürdü ve kalınlık yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, 1.722 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile 1.500 metre rakımlı Çiğdem Yaylası beyaza büründü. Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda gündüz yağan sağanak geceleyin kara dönüştü ve sonbahar renkleri ince bir kar tabakasıyla birlikte görüldü. Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası'nda iki gündür aralıklarla süren yağışla kar kalınlığı 5 santimetreye çıktı, Köroğlu Dağları'nın 2.200 metre yüksekliğindeki zirvesi beyaza büründü. Düzce'de 4 gündür etkili olan soğuk hava Gölyaka'daki Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı'daki Sinekli Yaylası'nı karla kapladı.