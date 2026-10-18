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Ekim Ayında Kar Sürprizi, Uludağ'dan Ilgaz'a Birçok İlin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Ekim Ayında Kar Sürprizi, Uludağ'dan Ilgaz'a Birçok İlin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

hava durumu kar yağışı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 22:49
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Hava sıcaklıklarının belirgin biçimde düşmesiyle Bolu, Bursa, Uşak, Kastamonu, Eskişehir, Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar, Düzce ve Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye, Eskişehir Seyitgazi'nin İdrisyayla Mahallesi'nde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise saatte 116 kilometreye varan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

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Uludağ, Eskişehir ve Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı.

Uludağ, Eskişehir ve Bolu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı.

Bursa'daki Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı 1.470 metre rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde önceki akşam başlayan kar gece boyunca aralıklarla sürdü ve kalınlık yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, 1.722 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile 1.500 metre rakımlı Çiğdem Yaylası beyaza büründü. Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda gündüz yağan sağanak geceleyin kara dönüştü ve sonbahar renkleri ince bir kar tabakasıyla birlikte görüldü. Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası'nda iki gündür aralıklarla süren yağışla kar kalınlığı 5 santimetreye çıktı, Köroğlu Dağları'nın 2.200 metre yüksekliğindeki zirvesi beyaza büründü. Düzce'de 4 gündür etkili olan soğuk hava Gölyaka'daki Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı'daki Sinekli Yaylası'nı karla kapladı.

Kastamonu'da kar ve fırtına birlikte etkili oldu.

Kastamonu'da kar ve fırtına birlikte etkili oldu.

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanlar ve kara yolunun yüksek kesimleri karla kaplandı. İhsangazi'nin yüksek köylerinde, özellikle Sünlük köyünde, yerleşim alanları beyaza büründü. İlin kıyı ilçelerinde ise fırtına etkili oldu. Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana'da rüzgar saatte 116 kilometreye kadar ulaştı. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi ve bazı köylerde elektrik direkleri yıkıldı.

Ankara ve Uşak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ankara ve Uşak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde merkezde yağmur olarak görülen yağış, rakımın yükseldiği noktalarda kara dönüştü. Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası ve Karagöl Tabiat Parkı'nda beyaz bir örtü oluştu. Uşak'ta yüksek kesimlerde önceki akşam başlayan kar gece boyunca etkisini artırdı, yüksek köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Uşak'taki kar manzaraları dronla görüntülendi.

Balıkesir ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı yağdı.

Balıkesir ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı yağdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.764 metre yüksekliğindeki Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Bazı vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Çatallı köyü sınırlarındaki Yellibel Yaylası'na da yılın ilk karı yağdı ve yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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