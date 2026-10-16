Mansur Yavaş Ankara'yı Uyardı: Bu Akşamdan İtibaren Kuvvetli Sağanak, Yarın Fırtına Bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak yağışın bu akşamdan itibaren etkili olacağını duyurdu. Belediyenin tüm birimleri de teyakkuza geçti.