Mansur Yavaş Ankara'yı Uyardı: Bu Akşamdan İtibaren Kuvvetli Sağanak, Yarın Fırtına Bekleniyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak yağışın bu akşamdan itibaren etkili olacağını duyurdu. Belediyenin tüm birimleri de teyakkuza geçti.
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Ankara'da kuvvetli sağanak bu akşam başlıyor.
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Yarın rüzgâr saatte 80 kilometreye çıkabilir.
Belediyenin tüm birimleri teyakkuzda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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