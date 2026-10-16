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Mansur Yavaş Ankara'yı Uyardı: Bu Akşamdan İtibaren Kuvvetli Sağanak, Yarın Fırtına Bekleniyor

Mansur Yavaş Ankara'yı Uyardı: Bu Akşamdan İtibaren Kuvvetli Sağanak, Yarın Fırtına Bekleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 18:33
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak yağışın bu akşamdan itibaren etkili olacağını duyurdu. Belediyenin tüm birimleri de teyakkuza geçti.

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Ankara'da kuvvetli sağanak bu akşam başlıyor.

Ankara'da kuvvetli sağanak bu akşam başlıyor.

Yavaş, 'Ankara'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak' dedi. Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak Ankaralıları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Yarın rüzgâr saatte 80 kilometreye çıkabilir.

Yarın rüzgâr saatte 80 kilometreye çıkabilir.

Yarın ise fırtınanın etkisini artırması bekleniyor ve rüzgârın hızı bazı bölgelerde saatte 80 kilometreye kadar çıkabilecek. Yavaş, sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Belediyenin tüm birimleri teyakkuzda.

Belediyenin tüm birimleri teyakkuzda.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri teyakkuzda bekliyor. Yavaş, olası bir olumsuzlukta vatandaşların belediyeye nasıl ulaşabileceğini şu sözlerle duyurdu.

'Herhangi bir olumsuzlukta Başkent 153 üzerinden bize 7/24 ulaşabilirsiniz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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