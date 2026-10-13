Pastırma Sıcakları da Bahar Havası da Bitti: Sıcaklıklar 10 Derece Düşüyor
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Hafta sonu İstanbul'da 28 dereceyi bulan bahar havası tamamen sona eriyor. Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı, hafta boyunca neredeyse her gün sağanak bekleniyor; AKOM'a göre İstanbul'da termometreler rüzgârın da etkisiyle 8-10 derece birden düşecek. NTV'de yer alan habere göre ise haftanın en soğuk günü cuma olacak.
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Meteoroloji, Trakya'dan Ege'ye 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
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Yağışlar yarın ve perşembe günü doruğa çıkacak, Ankara'da yer yer 35 kilogramı geçebilir.
İstanbul'da hafta sonu 28 dereceyi bulan sıcaklık, kuvvetlenen rüzgârla 8-10 derece birden düşecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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