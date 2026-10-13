Pastırma Sıcakları da Bahar Havası da Bitti: Sıcaklıklar 10 Derece Düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyardı: Hafta sonu 28 dereceye kadar çıkan sıcaklık, kuvvetlenen rüzgârla birlikte 8-10 derece birden gerileyecek. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 20 derece civarında kalacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. 14 Ekim Çarşamba için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı var; metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebilecek, rüzgârın hızı saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabilecek, termometreler 14-18 dereceyi gösterecek.

Perşembe yağışa kısa bir ara verilecek, cuma ise 14-19 derece ve yer yer hafif yağmurla geçecek. NTV Meteoroloji'ye göre cuma haftanın en soğuk günü; Meteoroloji'nin haftalık raporunda yağışların hafta sonu da süreceği yer alıyor.