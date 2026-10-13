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Pastırma Sıcakları da Bahar Havası da Bitti: Sıcaklıklar 10 Derece Düşüyor

Pastırma Sıcakları da Bahar Havası da Bitti: Sıcaklıklar 10 Derece Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 08:56
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Hafta sonu İstanbul'da 28 dereceyi bulan bahar havası tamamen sona eriyor. Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı, hafta boyunca neredeyse her gün sağanak bekleniyor; AKOM'a göre İstanbul'da termometreler rüzgârın da etkisiyle 8-10 derece birden düşecek. NTV'de yer alan habere göre ise haftanın en soğuk günü cuma olacak.

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Meteoroloji, Trakya'dan Ege'ye 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji, Trakya'dan Ege'ye 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı kapsamındaki illerin dokuzunda Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili olacak: Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ. Tozun öğlene kadar sürmesi, yer yer şiddetlenmesi bekleniyor. Hava kalitesinin ve görüş mesafesinin düşeceği, yağmurla birlikte çamur yağışının görülebileceği belirtildi.

Yedi ilde ise gök gürültülü sağanak için sarı kod var: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ. İzmir'de yağış akşamdan sonra yerel olarak kuvvetlenecek. Denizlerde de tablo ağır: Kuzey Ege'de rüzgâr 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak esecek, Batı Karadeniz'in batısında 7 kuvvetine kadar çıkacak, Marmara'da ise öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Yağışlar yarın ve perşembe günü doruğa çıkacak, Ankara'da yer yer 35 kilogramı geçebilir.

Yağışlar yarın ve perşembe günü doruğa çıkacak, Ankara'da yer yer 35 kilogramı geçebilir.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, en yağışlı günlerin 14 Ekim Çarşamba ve 15 Ekim Perşembe olacağını söyledi. Çalışkan'ın ifadesiyle 'bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlarla perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak'. Ankara'da yağışın yer yer 35 kilogramı geçebileceği, Antalya'da ise hortum riski bulunduğu belirtildi.

Kuvvetli yağış ve fırtına için ayrıca Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla ve Aydın uyarı listesinde. Meteoroloji'nin tahminine göre 14 Ekim'de yağış İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarına yayılacak, 15 Ekim'de ise gök gürültülü sağanak neredeyse tüm ülkede etkili olacak. Bugün sıcaklıklar henüz yerinde: Antalya ve Trabzon'da 25, İzmir ve Samsun'da 24, Ankara'da 22 derece. Erzurum, Kars ve Van ise 16-17 dereceyle şimdiden serin.

İstanbul'da hafta sonu 28 dereceyi bulan sıcaklık, kuvvetlenen rüzgârla 8-10 derece birden düşecek.

İstanbul'da hafta sonu 28 dereceyi bulan sıcaklık, kuvvetlenen rüzgârla 8-10 derece birden düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyardı: Hafta sonu 28 dereceye kadar çıkan sıcaklık, kuvvetlenen rüzgârla birlikte 8-10 derece birden gerileyecek. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 20 derece civarında kalacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. 14 Ekim Çarşamba için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı var; metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebilecek, rüzgârın hızı saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabilecek, termometreler 14-18 dereceyi gösterecek. 

Perşembe yağışa kısa bir ara verilecek, cuma ise 14-19 derece ve yer yer hafif yağmurla geçecek. NTV Meteoroloji'ye göre cuma haftanın en soğuk günü; Meteoroloji'nin haftalık raporunda yağışların hafta sonu da süreceği yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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