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Meteoroloji Haftalık Tahmin Haritasını Paylaştı, İstanbul İçin Cuma Günü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Haftalık Tahmin Haritasını Paylaştı, İstanbul İçin Cuma Günü Sağanak Uyarısı Yapıldı

İstanbul hava durumu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 19:59
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Birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19-25 Ekim haftasının tahmin haritasını paylaştı. Yurdun büyük bölümünde hafta başında yağış beklenmezken Marmara Bölgesi'nde hafta sonuna doğru hava değişecek. Büyükşehirlerde sıcaklıklar da hafta içinde farklı seyredecek.

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İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan tahminine göre yurdun büyük bölümünde hafta başında yağış beklenmiyor. Cuma günü ise Marmara Bölgesi'nde yağışlar yeniden etkili olacak. İstanbul'da hafta başında parçalı ve çoğunlukla açık bir hava hakim olacak, gündüz sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Cuma günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aynı gün Kocaeli, Bursa ve Yalova'da da yağış görülecek.

Ankara ve İzmir'de hafta ısınarak ilerleyecek.

Ankara ve İzmir'de hafta ısınarak ilerleyecek.

Ankara'da hafta boyunca parçalı ve çoğunlukla açık bir hava öngörülüyor. Hafta başında 14 ile 15 derece olan gündüz sıcaklıkları hafta ortasında 18 ile 20 dereceye çıkacak, geceler ise 2 ile 8 derece arasında seyredebilecek. İzmir'de hafta başı güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık hafta ortasında 25 ile 26 dereceye ulaşacak. Cuma günü İzmir'de sıcaklıklar düşerken gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Adana'da gündüz sıcaklıkları 25 ile 30 derece arasında olacak, Hatay çevresinde hafta başında yerel yağış görülebilecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış sürecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış sürecek.

Doğu Karadeniz'de yağışlar sürecek, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak görülebilecek. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'da hafta ortasına kadar yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise hava daha sakin geçecek ve gündüz sıcaklıkları 21 ile 28 derece arasında olacak. Haberde, Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hasarıyla mücadele ettiği, can kayıpları yaşandığı ve kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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