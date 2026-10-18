Meteoroloji Haftalık Tahmin Haritasını Paylaştı, İstanbul İçin Cuma Günü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Ankara'da hafta boyunca parçalı ve çoğunlukla açık bir hava öngörülüyor. Hafta başında 14 ile 15 derece olan gündüz sıcaklıkları hafta ortasında 18 ile 20 dereceye çıkacak, geceler ise 2 ile 8 derece arasında seyredebilecek. İzmir'de hafta başı güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık hafta ortasında 25 ile 26 dereceye ulaşacak. Cuma günü İzmir'de sıcaklıklar düşerken gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Adana'da gündüz sıcaklıkları 25 ile 30 derece arasında olacak, Hatay çevresinde hafta başında yerel yağış görülebilecek.