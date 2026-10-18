Meteoroloji Haftalık Tahmin Haritasını Paylaştı, İstanbul İçin Cuma Günü Sağanak Uyarısı Yapıldı
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Birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19-25 Ekim haftasının tahmin haritasını paylaştı. Yurdun büyük bölümünde hafta başında yağış beklenmezken Marmara Bölgesi'nde hafta sonuna doğru hava değişecek. Büyükşehirlerde sıcaklıklar da hafta içinde farklı seyredecek.
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İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Ankara ve İzmir'de hafta ısınarak ilerleyecek.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış sürecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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