Meteoroloji Uzmanı İstanbul'da Etkili Olacak Fırtınanın Saatini Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçen hafta 83 yılın rekor yağışıyla sele teslim olan İstanbul'da gözler yeniden gökyüzünde. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, cuma öğleden sonra kente ulaşacak yeni yağışlı sistemin ayrıntılarını paylaştı. A Haber yayınında konuşan Tek'in verdiği bilgiye göre Balkanlar'dan gelecek gök gürültülü fırtına, Trakya'dan girip İstanbul üzerinden Sakarya'ya doğru ilerleyecek ve geçtiği yerlerde yaklaşık 5 saat etkili olacak.
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da etkili olacak fırtınanın saatini verdi.
Balkanlar'dan gelen oraj Trakya'dan girecek, İstanbul'un ardından Sakarya'ya ilerleyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın