Meteoroloji uzmanı İstanbul'da etkili olacak fırtınanın saatini verdi.

Yağışlı havanın son izleri cumartesi günü de görülecek. Tek'e göre 24 Ekim Cumartesi günü yağışın kırıntıları kalacak, 25 Ekim Pazar günü ise sistem etkisini yitirecek. Pazar günü gökyüzü çok bulutlu olacak, termometreler 14 ile 21 derece arasında seyredecek. Ancak bu ara uzun sürmeyecek: Yağışların 27 Ekim Salı gününden itibaren İstanbul'da yeniden etkili olması bekleniyor.

Haftanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise Balkanlar'dan gelecek oraj. Gök gürültülü fırtınanın Trakya üzerinden yurda giriş yapması, ardından İstanbul ve Sakarya yönüne doğru ilerlemesi öngörülüyor. Sistemin aynı noktada uzun süre kalmak yerine hızlı hareket edeceği, bu yüzden geçtiği her bölgede 4-5 saatlik bir etki bırakacağı tahmin ediliyor.

Oraj ne demek?

Oraj, şimşek ve gök gürültüsüne sağanak yağmurun ya da dolunun eşlik ettiği bir hava olayı olarak biliniyor. Atmosferdeki güçlü dikey hava hareketleriyle oluşan bu fırtınalar kısa sürse de etkili olabiliyor. Bu nedenle fırtınanın geçişi sırasında açık alanda uzun süre kalmamak, ağaç ve direk gibi yüksek noktalardan uzak durmak ve resmi uyarıları takip etmek önem taşıyor.