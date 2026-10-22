article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı İstanbul'da Etkili Olacak Fırtınanın Saatini Verdi

Meteoroloji Uzmanı İstanbul'da Etkili Olacak Fırtınanın Saatini Verdi

İstanbul hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 15:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçen hafta 83 yılın rekor yağışıyla sele teslim olan İstanbul'da gözler yeniden gökyüzünde. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, cuma öğleden sonra kente ulaşacak yeni yağışlı sistemin ayrıntılarını paylaştı. A Haber yayınında konuşan Tek'in verdiği bilgiye göre Balkanlar'dan gelecek gök gürültülü fırtına, Trakya'dan girip İstanbul üzerinden Sakarya'ya doğru ilerleyecek ve geçtiği yerlerde yaklaşık 5 saat etkili olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji uzmanı İstanbul'da etkili olacak fırtınanın saatini verdi.

Meteoroloji uzmanı İstanbul'da etkili olacak fırtınanın saatini verdi.

A Haber canlı yayınında hem İstanbul hem de yurt genelinin hava durumunu değerlendiren Adil Tek, sonbaharın artık iyice kendini hissettireceğini söyledi. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önce Trakya ve Kuzey Ege'yi etkisi altına alacağını, ardından İstanbul'a sokulacağını anlatan Tek, kentte yağışların 23 Ekim Cuma günü saat 12.00'den başlayıp akşam saatlerine doğru artacağını belirtti.

İstanbullular dikkat!

Megakentte metrekareye düşmesi beklenen yağış miktarı 15 ila 20 kilogram civarında. Tek, bu rakamın geçen hafta çarşamba günü yaşanan ve kentte su baskınlarına yol açan kuvvetli yağışların oldukça altında kalacağının altını çizdi. Yani bu kez tablo daha sakin, ancak akşam trafiğine çıkacakların yağışı hesaba katması gerekiyor.

Balkanlar'dan gelen oraj Trakya'dan girecek, İstanbul'un ardından Sakarya'ya ilerleyecek.

Balkanlar'dan gelen oraj Trakya'dan girecek, İstanbul'un ardından Sakarya'ya ilerleyecek.

Yağışlı havanın son izleri cumartesi günü de görülecek. Tek'e göre 24 Ekim Cumartesi günü yağışın kırıntıları kalacak, 25 Ekim Pazar günü ise sistem etkisini yitirecek. Pazar günü gökyüzü çok bulutlu olacak, termometreler 14 ile 21 derece arasında seyredecek. Ancak bu ara uzun sürmeyecek: Yağışların 27 Ekim Salı gününden itibaren İstanbul'da yeniden etkili olması bekleniyor.

Haftanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise Balkanlar'dan gelecek oraj. Gök gürültülü fırtınanın Trakya üzerinden yurda giriş yapması, ardından İstanbul ve Sakarya yönüne doğru ilerlemesi öngörülüyor. Sistemin aynı noktada uzun süre kalmak yerine hızlı hareket edeceği, bu yüzden geçtiği her bölgede 4-5 saatlik bir etki bırakacağı tahmin ediliyor.

Oraj ne demek?

Oraj, şimşek ve gök gürültüsüne sağanak yağmurun ya da dolunun eşlik ettiği bir hava olayı olarak biliniyor. Atmosferdeki güçlü dikey hava hareketleriyle oluşan bu fırtınalar kısa sürse de etkili olabiliyor. Bu nedenle fırtınanın geçişi sırasında açık alanda uzun süre kalmamak, ağaç ve direk gibi yüksek noktalardan uzak durmak ve resmi uyarıları takip etmek önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın