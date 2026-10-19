Yağmur Yeniden Geliyor: İstanbul'da 23 Ekim Cuma Günü Sağanak Alarmı
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AKOM'un tahminine göre İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günleri güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Yağmur ise 23 Ekim Cuma günü yeniden geliyor, pazar günü de sağanak ve 19 derecelik bir hava bekleniyor. Selin izlerinin henüz silinmediği kentte hafta, kısa bir ara verdikten sonra yine yağışla kapanacak.
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Yağış öncesinde güneşli üç gün var: Sıcaklık salı 21, çarşamba 22, perşembe 21 derece olacak.
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Cuma günü yağmur kapıda: AKOM metrekareye 2-5 kilogram yağış öngörüyor.
Üstelik pazar günü de sağanak var: Sıcaklık 19 dereceye gerileyecek.
Öte yandan Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı: Dalgalar 3 metreye çıkabilir.
Meteorolog Adil Tek: Akdeniz'den gelen yeni sistem cuma günü Trakya üzerinden Marmara'ya ulaşacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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