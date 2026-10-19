Yağmur Yeniden Geliyor: İstanbul'da 23 Ekim Cuma Günü Sağanak Alarmı

Cumartesi günündeki kısa aranın ardından pazar günü yağış yeniden devreye girecek. AKOM'a göre pazar günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 19 derece olacak, yani hafta ortasındaki 22 dereceden üç derece geriye düşülecek.

Pazar günü için öngörülen yağış miktarı metrekareye 3 ile 7 kilogram arasında. Bu rakam cuma gününe göre biraz daha yüksek, yani hafta sonu yağmurun ağırlığı pazar günü hissedilecek.

Komşu şehirlerde de benzer bir tablo var. Bursa'da pazartesi günü 19 derece olan sıcaklık perşembeye kadar 23 dereceye çıkacak, ardından cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.