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Yağmur Yeniden Geliyor: İstanbul'da 23 Ekim Cuma Günü Sağanak Alarmı

Yağmur Yeniden Geliyor: İstanbul'da 23 Ekim Cuma Günü Sağanak Alarmı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 10:33
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AKOM'un tahminine göre İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günleri güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Yağmur ise 23 Ekim Cuma günü yeniden geliyor, pazar günü de sağanak ve 19 derecelik bir hava bekleniyor. Selin izlerinin henüz silinmediği kentte hafta, kısa bir ara verdikten sonra yine yağışla kapanacak.

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Yağış öncesinde güneşli üç gün var: Sıcaklık salı 21, çarşamba 22, perşembe 21 derece olacak.

Yağış öncesinde güneşli üç gün var: Sıcaklık salı 21, çarşamba 22, perşembe 21 derece olacak.

Sel sonrası yağışın ara verdiği kentte bugün hava parçalı bulutlu ve yağışsız. AKOM verilerine göre sıcaklık sabah 14, öğle saatlerinde 18, akşam ise 15 derece civarında seyredecek. Güneybatıdan, yani lodos yönünden saatte 10 ile 35 kilometre hızla esen rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir. Deniz suyu sıcaklığı 19 derece.

Salıdan itibaren termometre yükselişe geçiyor. Salı günü en yüksek sıcaklık 21, çarşamba günü 22, perşembe günü yine 21 derece olacak. Üç günün üçünde de hava parçalı ve çoğunlukla açık kalacak. Meteoroloji de sıcaklıkların salıdan itibaren güney ve batıdan başlayarak artacağını duyurdu.

Cuma günü yağmur kapıda: AKOM metrekareye 2-5 kilogram yağış öngörüyor.

Cuma günü yağmur kapıda: AKOM metrekareye 2-5 kilogram yağış öngörüyor.

Güneşli günlerin ardından 23 Ekim Cuma günü İstanbul'da aralıklı yağmur görülecek. AKOM'un tahminine göre metrekareye düşecek yağış miktarı 2 ile 5 kilogram arasında.

Cumartesi günü ise hava yeniden parçalı bulutlu olacak. Yani yağış Cuma günüyle sınırlı kalacak, ama kısa sürecek bir ara bekleniyor.

Üstelik pazar günü de sağanak var: Sıcaklık 19 dereceye gerileyecek.

Üstelik pazar günü de sağanak var: Sıcaklık 19 dereceye gerileyecek.

Cumartesi günündeki kısa aranın ardından pazar günü yağış yeniden devreye girecek. AKOM'a göre pazar günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 19 derece olacak, yani hafta ortasındaki 22 dereceden üç derece geriye düşülecek.

Pazar günü için öngörülen yağış miktarı metrekareye 3 ile 7 kilogram arasında. Bu rakam cuma gününe göre biraz daha yüksek, yani hafta sonu yağmurun ağırlığı pazar günü hissedilecek.

Komşu şehirlerde de benzer bir tablo var. Bursa'da pazartesi günü 19 derece olan sıcaklık perşembeye kadar 23 dereceye çıkacak, ardından cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı: Dalgalar 3 metreye çıkabilir.

Öte yandan Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı: Dalgalar 3 metreye çıkabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı yayımladı. Güneybatı ve batı yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, doğu kesimlerde 8 kuvvetine kadar çıkabilecek. Dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulacağı bölgede Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevresi uyarı kapsamında.

Marmara'da dalga yüksekliği 0,5 ile 1,5 metre, Ege ve Akdeniz'de ise 1 ile 2 metre arasında olacak. Meteoroloji vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolog Adil Tek: Akdeniz'den gelen yeni sistem cuma günü Trakya üzerinden Marmara'ya ulaşacak.

Meteorolog Adil Tek: Akdeniz'den gelen yeni sistem cuma günü Trakya üzerinden Marmara'ya ulaşacak.

Meteorolog Adil Tek, Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin cuma günü Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne ulaşacağını belirtti. Sistemin yer yer gök gürültülü sağanak getirmesi mümkün. Tek, ayrıntıların çarşamba ya da perşembe günü netleşmesini beklediklerini söyledi.

Hafta içi ülkenin geri kalanında hava daha ılık geçecek. Ankara'da sıcaklık 14-15 dereceden 18-20 dereceye, İzmir'de 25-26 dereceye çıkacak. Antalya ve Adana'da ise 25 ile 30 derece arası değerler görülecek. İstanbullular için asıl soru, cuma günü kuvvetli bir sistemin gelip gelmeyeceği.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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