İstanbul Barajlarında Doluluk 4 Günde 14 Puan Artarak Yüzde 52,43'e Ulaştı

İSKİ verilerine göre bu yıl Melen Sistemi'nden 451,54 milyon, Yeşilçay'dan 120,58 milyon metreküp olmak üzere toplam 572,12 milyon metreküp su alındı. Arıtma tesisleri üzerinden şehre ise yaklaşık 918,02 milyon metreküp su verildi. 18 Ekim tarihli doluluk oranı 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38 ve 2025'te yüzde 24,51 olarak kaydedilmişti. Son on yılda aynı tarihte oran 2017'de yüzde 52,66, 2018'de ise yüzde 53,63 seviyesine çıkmıştı.