article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Barajlarında Doluluk 4 Günde 14 Puan Artarak Yüzde 52,43'e Ulaştı

İstanbul Barajlarında Doluluk 4 Günde 14 Puan Artarak Yüzde 52,43'e Ulaştı

İstanbul Yağış
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 20:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43 oldu. Oran, 14 Ekim'de yüzde 38,06 seviyesindeydi ve son günlerdeki yağışlarla 4 günde 14,37 puan yükseldi. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 24,5 civarında olan doluluk bu yıl iki katına çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doluluk oranı 4 günde 14,37 puan arttı.

Doluluk oranı 4 günde 14,37 puan arttı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı, 13 Ekim akşamı başlayıp 14 Ekim'de şiddetlenen yağışların etkisiyle hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre oran 14 Ekim'de yüzde 38,06 iken 18 Ekim'de yüzde 52,43'e ulaştı ve 4 günde 14,37 puan arttı. Geçen yıl 18 Ekim'de ortalama doluluk yüzde 24,51 seviyesindeydi, yani bu yıl iki katından fazlasına çıktı. Haberde kentin birkaç gün daha yağışlı havanın etkisinde kalacağına da dikkat çekildi.

En dolu barajlar Elmalı, Darlık ve Alibey oldu.

En dolu barajlar Elmalı, Darlık ve Alibey oldu.

Tek tek bakıldığında en yüksek doluluk yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı'nda görüldü. Onu yüzde 75,75 ile Darlık ve yüzde 75,03 ile Alibey barajları izledi. Istrancalar Barajı yüzde 70,48, Ömerli Barajı ise yüzde 66,62 doluluğa sahip. Terkos yüzde 36,67, Sazlıdere yüzde 30,95 ve Büyükçekmece yüzde 30,18 seviyesinde kaldı. En düşük oranlar yüzde 8,08 ile Kazandere ve yüzde 3,58 ile Pabuçdere barajlarında kaydedildi.

İstanbul bu yıl 918 milyon metreküp arıtılmış su kullandı.

İstanbul bu yıl 918 milyon metreküp arıtılmış su kullandı.

İSKİ verilerine göre bu yıl Melen Sistemi'nden 451,54 milyon, Yeşilçay'dan 120,58 milyon metreküp olmak üzere toplam 572,12 milyon metreküp su alındı. Arıtma tesisleri üzerinden şehre ise yaklaşık 918,02 milyon metreküp su verildi. 18 Ekim tarihli doluluk oranı 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38 ve 2025'te yüzde 24,51 olarak kaydedilmişti. Son on yılda aynı tarihte oran 2017'de yüzde 52,66, 2018'de ise yüzde 53,63 seviyesine çıkmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın