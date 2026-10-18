İstanbul Barajlarında Doluluk 4 Günde 14 Puan Artarak Yüzde 52,43'e Ulaştı
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İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43 oldu. Oran, 14 Ekim'de yüzde 38,06 seviyesindeydi ve son günlerdeki yağışlarla 4 günde 14,37 puan yükseldi. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 24,5 civarında olan doluluk bu yıl iki katına çıktı.
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Doluluk oranı 4 günde 14,37 puan arttı.
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En dolu barajlar Elmalı, Darlık ve Alibey oldu.
İstanbul bu yıl 918 milyon metreküp arıtılmış su kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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