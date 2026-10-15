İstanbul'daki Selde 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Kayıp Başvurusu Yapılan 5 Kişi Aranıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İstanbul'da etkili olan yağış özellikle Beykoz, Eyüpsultan ve Sarıyer'de olumsuzluklara neden oldu. Vali Gül, kameralar karşısında yaptığı açıklamada selde hayatını kaybedenlerin ve kayıp başvurusu yapılan kişilerin sayısını duyurdu.
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İstanbul'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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