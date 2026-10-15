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İstanbul'daki Selde 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Kayıp Başvurusu Yapılan 5 Kişi Aranıyor

İstanbul'daki Selde 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Kayıp Başvurusu Yapılan 5 Kişi Aranıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 18:01
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İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İstanbul'da etkili olan yağış özellikle Beykoz, Eyüpsultan ve Sarıyer'de olumsuzluklara neden oldu. Vali Gül, kameralar karşısında yaptığı açıklamada selde hayatını kaybedenlerin ve kayıp başvurusu yapılan kişilerin sayısını duyurdu.

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İstanbul'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Selden etkilenen bölgelerde yürüttükleri çalışmaları anlatan Vali Gül, kurtarma çalışmalarının ve can kaybının son durumunu paylaştı. Gül şu ifadeleri kullandı:

'Mahsur kalan vatandaşlarımız dün gece AFAD koordinasyonunda kurtarıldılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. 3 vatandaşımız vefat etti 7 hemşehrimiz tedavisi ardından taburcu oldu. Şu an hastanede kalan hemşehrimiz yok. 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bugün itibarıyla 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok.'

Vali Gül'ün açıklamasından sonra ölü sayısı dörde yükseldi.

Su basan evlerde temizlik çalışmaları başladı.

Su basan evlerde temizlik çalışmaları başladı.

Selden etkilenen vatandaşları kamu misafirhaneleri ve otellerde ağırladıklarını belirten Vali Gül, su basan iş yeri ve evlerdeki temizlik çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Hemşehrilerimizden istirhamımız kaymakamlarımıza müracaat etsinler, riskli alanlarda bulunmasınlar. İçişleri Bakanımız AFAD Başkanlığımıza talimat verdi. AFAD Başkanlığımız farklı illerle belediyeler başta olmak üzere vidanjör ve başka gerekli araçlar geliyor. Yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla birlikte AFAD koordinasyonunda su basan iş yeri ve evlerdeki temizlikler devam edecek. Yine AFAD gönüllülerinden 900 kişi yarın itibarıyla başta Sarıyer olmak üzere bu temizliklere katılacaklar.'

Hasar ödemeleri en geç pazartesi başlayacak.

Hasar ödemeleri en geç pazartesi başlayacak.

Hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurgulayan Vali Gül, ödemelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Zararları tespit ediyoruz. Kamunun imkanlarını makul ölçüde olabilecek ne varsa vatandaşlarımız için seferber ediyoruz.'

Motosiklet yasağı sabah 06.00'da sona erecek.

Motosiklet yasağı sabah 06.00'da sona erecek.

Vali Gül, hayatını kaybedenlere rahmet, taburcu olanlara sağlık dileyerek ve kayıp başvurusu yapılan 5 kişinin bulunması için dua ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bu vesile ile hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Araması yapılan 5 vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum.'

Gül ayrıca motosikletlerle ilgili yasağın sabah 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve bu saatten sonra motosiklet sürücülerinin yollara çıkabileceğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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