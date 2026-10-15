İstanbul'daki Selde 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Kayıp Başvurusu Yapılan 5 Kişi Aranıyor

Vali Gül, hayatını kaybedenlere rahmet, taburcu olanlara sağlık dileyerek ve kayıp başvurusu yapılan 5 kişinin bulunması için dua ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bu vesile ile hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Araması yapılan 5 vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum.'

Gül ayrıca motosikletlerle ilgili yasağın sabah 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve bu saatten sonra motosiklet sürücülerinin yollara çıkabileceğini açıkladı.