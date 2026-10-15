İstanbul'daki Sağanak Yağmurda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi: Balat'ta 14 Yaşındaki Çocuk Akıma Kapıldı

Valiliğin 06.00-20.00 arasındaki bilançosuna göre İstanbul'da 2.518 ihbar alındı. Bunların 1.277'si su baskını, 47'si mahsur kalma, 15'i heyelan ihbarıydı. Sahada 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesi görev yaptı. Gece yarısına gelindiğinde ihbar sayısı İBB'ye göre 6.937'ye çıkmıştı.

Merter'de vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı. Kağıthane'de mahsur kalan üniversite öğrencileri iş makineleriyle tahliye edildi, Beyoğlu Çukurcuma'da suya kapılan bir kadın kurtarıldı. Beykoz'da su basan evde mahsur kalan yaşlı bir kişi de ekiplerce çıkarıldı.