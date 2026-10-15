İstanbul'daki Sağanak Yağmurda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi: Balat'ta 14 Yaşındaki Çocuk Akıma Kapıldı
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İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta can kaybı 2'ye yükseldi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. İBB verilerine göre Beykoz'a metrekareye 242 kilogram yağış düştü; bu değer 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek ölçümler arasında yer aldı.
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Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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Ayazağa'da sel sularını geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. düşüp başını kaldırıma çarptı, kurtarılamadı.
Merter'de mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı.
Su dolan alt geçitte mahsur kalan bir kadın ekiplerce kurtarıldı.
Sultangazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
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Yağmur trafiği durma noktasına getirdi, Vali Gül vatandaşları dışarı çıkmamaya çağırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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