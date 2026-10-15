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İstanbul'daki Sağanak Yağmurda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi: Balat'ta 14 Yaşındaki Çocuk Akıma Kapıldı

İstanbul'daki Sağanak Yağmurda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi: Balat'ta 14 Yaşındaki Çocuk Akıma Kapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 07:02
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İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta can kaybı 2'ye yükseldi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. İBB verilerine göre Beykoz'a metrekareye 242 kilogram yağış düştü; bu değer 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek ölçümler arasında yer aldı.

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Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Fatih'in Balat Mahallesi'nde yağmur suyunun biriktiği bir noktaya basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik ilk açıklamasında olayın Çukurbostan Parkı'nda yaşandığını belirtmişti. Gece saatlerinde yayımlanan yeni açıklamada ise olay yerinin Sultan Selim Caddesi'ndeki özel bir otoparkın araç giriş bölümü olduğu bildirildi.

Ayazağa'da sel sularını geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. düşüp başını kaldırıma çarptı, kurtarılamadı.

Ayazağa'da sel sularını geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. düşüp başını kaldırıma çarptı, kurtarılamadı.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde Dereboyu Caddesi'nde bir konukevinin önünde sel suyunu aşıp karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y.'nin ayağı kaydı. Düşerken kafasını kaldırıma çarpan adam, su birikintisinden çıkamadı; çevredeki vatandaşlar onu sudan çıkardı.

S.Y., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Bu olay için de soruşturma açıldı.

Ayazağa, gecenin en çarpıcı görüntülerine sahne olan bölgelerden biriydi. Park halindeki onlarca araç sel suyuyla sokak boyunca sürüklendi, bazıları binalara çarparak durabildi. Bir İETT otobüsü suya gömüldü, içeri su dolunca yolcular aracın üstüne çıktı.

Merter'de mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı.

Merter'de mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı.

Valiliğin 06.00-20.00 arasındaki bilançosuna göre İstanbul'da 2.518 ihbar alındı. Bunların 1.277'si su baskını, 47'si mahsur kalma, 15'i heyelan ihbarıydı. Sahada 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesi görev yaptı. Gece yarısına gelindiğinde ihbar sayısı İBB'ye göre 6.937'ye çıkmıştı.

Merter'de vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı. Kağıthane'de mahsur kalan üniversite öğrencileri iş makineleriyle tahliye edildi, Beyoğlu Çukurcuma'da suya kapılan bir kadın kurtarıldı. Beykoz'da su basan evde mahsur kalan yaşlı bir kişi de ekiplerce çıkarıldı.

Su dolan alt geçitte mahsur kalan bir kadın ekiplerce kurtarıldı.

Su dolan alt geçitte mahsur kalan bir kadın ekiplerce kurtarıldı.

Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı metro istasyonları ile çok sayıda alt geçit su altında kaldı. Alt geçitlerden birinde mahsur kalan bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Sultanbeyli'de su dolan alt geçitte kalan sürücü ve yolcu da ekiplerce çıkarıldı.

Trafik yoğunluğu 18.11'de yüzde 89'a ulaştı. İstanbul Havalimanı'na inemeyen 43 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi; bunların 16'sı Ankara Esenboğa'ya, 10'u İzmir'e, 8'i Sabiha Gökçen'e gitti. Sabiha Gökçen'de kalkışlar 21.42'de durduruldu, 22.02'de yeniden başladı.

Sultangazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Sultangazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Sultangazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Valilik verilerine göre gün içinde 15 heyelan ihbarı alındı, bazı noktalarda toprak kayması yaşandı. Ayazağa'da yamaçta toprak kayması, yakındaki bir futbol sahasında ise su baskını görüldü.

Küçükçekmece'de Nakkaş Deresi taştı, su basan bodrum katta mahsur kalan kişi kurtarıldı. Şile Yolu'nu su bastı, Kartal'da TEM bağlantı yolu kısmen kapandı, Pendik'te bir alt geçit su altında kaldı. Beşiktaş'ta bir aracın üzerine ağaç devrildi.

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Yağmur trafiği durma noktasına getirdi, Vali Gül vatandaşları dışarı çıkmamaya çağırdı.

Yağmur trafiği durma noktasına getirdi, Vali Gül vatandaşları dışarı çıkmamaya çağırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' çağrısı yaptı. Gül, özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını, su baskını riski taşıyan bodrum katlardan, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durulmasını istedi; acil durumlarda 112'nin aranması gerektiğini hatırlattı. Yağışın gece boyunca sürmesi, 15 Ekim'de ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi. İBB'ye göre en yüksek yağış Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de 187,9 kilogram olarak ölçüldü. Yağışların 17 Ekim Cumartesi öğleden sonrasına kadar sürmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına inmesi ve rüzgârın zaman zaman 60-80 km/saate ulaşması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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