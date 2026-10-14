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İstanbul'un Ardından 3 İlde Daha Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul'un Ardından 3 İlde Daha Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
14.10.2026 - 22:58
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Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilikler art arda tedbir kararları açıklamaya devam ediyor. İstanbul’daki tatil kararının ardından Kocaeli, Yalova ve Sakarya valilikleri de 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Son meteorolojik verilere göre İlimizde sağanak yağışın devam edeceğinin ve etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine,

15 Ekim 2026 Perşembe günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ'

Yalova Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Yalova Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

'Meteoroloji verilerine göre ilimiz Yalova'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklenmektedir.

Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından;

İlimiz genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır.

Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Sakarya Valiliği ise "turuncu kod" uyarısına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

Sakarya Valiliği ise "turuncu kod" uyarısına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

'Meteorolojik verilere göre ilimize “turuncu kodlu” şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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