İstanbul'un Ardından 3 İlde Daha Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilikler art arda tedbir kararları açıklamaya devam ediyor. İstanbul’daki tatil kararının ardından Kocaeli, Yalova ve Sakarya valilikleri de 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Yalova Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Sakarya Valiliği ise "turuncu kod" uyarısına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
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