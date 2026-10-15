article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İçişleri Bakanı Çiftçi Açıkladı, Selde İstanbul'da 5 Kocaeli'de 1 Kişi İçin Kayıp İhbarı Yapıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi Açıkladı, Selde İstanbul'da 5 Kocaeli'de 1 Kişi İçin Kayıp İhbarı Yapıldı

İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 21:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin AFAD Afet Yönetimi Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Çiftçi, İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını duyurdu. Arama ve kurtarma ekipleri bu kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayıp ihbarı yapılan 6 kişi aranıyor.

Kayıp ihbarı yapılan 6 kişi aranıyor.

Çiftçi, kayıp ihbarı sayısını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

'Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor.'

AFAD, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da valiler aracılığıyla koordinasyon sağlıyor. Sapanca Feyziye Mahallesi'nde dere kenarında tedbir amaçlı tahliye edilen bir bina da yıkıldı.

Binlerce ihbar alındı, 3 bin 55 kişi kurtarıldı.

Binlerce ihbar alındı, 3 bin 55 kişi kurtarıldı.

Uyarı verilen illerde toplam 12 bin 372 ihbar alındı, bunların 9 bin 755'i İstanbul'dan geldi. Doğrulanan 7 bin 456 olaya ekipler müdahale etti. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 kişi kurtarıldı, barınma talebi olanlar kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Ayazağa'daki tahliye işlemleri tamamlandı. İstanbul'da 46 bin 597 personel görev yapıyor. AFAD 1000 gönüllüyü sahaya yönlendirdi ve 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtıldı. Ekipler 24 saat teyakkuzda.

Bakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çiftçi, sel tehlikesine karşı vatandaşlara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları vakit kaybetmeden terk edilmelidir.'

Bakan, sel sularından yürüyerek geçilmemesini, su basmış yollara araçla girilmemesini ve kopuk elektrik hatlarından uzak durulmasını istedi. Aydınlatma için pilli fenerlerin tercih edilmesini, bina ve istinat duvarlarından uzak durulmasını önerdi. İçme suyundan emin olunamayan durumlarda ambalajlı su kullanılması, fare ve haşere riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini de ifade etti. Çiftçi, tahliye edilen evlere ilişkin şunları söyledi:

'Güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere dönülmemelidir.'

Bakan, yarın İstanbul'da sahada çalışmalara devam edeceklerini de açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın