İçişleri Bakanı Çiftçi Açıkladı, Selde İstanbul'da 5 Kocaeli'de 1 Kişi İçin Kayıp İhbarı Yapıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin AFAD Afet Yönetimi Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Çiftçi, İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını duyurdu. Arama ve kurtarma ekipleri bu kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kayıp ihbarı yapılan 6 kişi aranıyor.
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Binlerce ihbar alındı, 3 bin 55 kişi kurtarıldı.
Bakan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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