İçişleri Bakanı Çiftçi Açıkladı, Selde İstanbul'da 5 Kocaeli'de 1 Kişi İçin Kayıp İhbarı Yapıldı

Uyarı verilen illerde toplam 12 bin 372 ihbar alındı, bunların 9 bin 755'i İstanbul'dan geldi. Doğrulanan 7 bin 456 olaya ekipler müdahale etti. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 kişi kurtarıldı, barınma talebi olanlar kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Ayazağa'daki tahliye işlemleri tamamlandı. İstanbul'da 46 bin 597 personel görev yapıyor. AFAD 1000 gönüllüyü sahaya yönlendirdi ve 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtıldı. Ekipler 24 saat teyakkuzda.