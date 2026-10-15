Sarıyer'de Sel Sularının Geldiği Anlar Kameraya Yansıdı

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İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkisini artıran sağanak, kentin kuzeyindeki Sarıyer'de sele dönüştü. İlçede cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sarıyer ve Eyüpsultan'da mahsur kalan 759 kişinin dalış timleri tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yağış nedeniyle İstanbul'da okullar 15 Ekim'de tatil edildi; selin ilçede bıraktığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Sel sularının Sarıyer'e ulaştığı anlar da kameraya yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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