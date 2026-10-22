Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Olacağı 14 Kenti Açıkladı

İstanbul'da perşembe günü hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek. Meteoroloji verilerine göre gün içinde en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek, sabah saatlerinde ise kentin bazı kesimlerinde pus etkili olacak.

Asıl değişim 23 Ekim Cuma günü yaşanacak. Meteoroloji, İstanbul için cuma gününe gök gürültülü sağanak tahmininde bulundu. En düşük sıcaklığın 16, en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Yağışlı hava 24 Ekim Cumartesi de devam edecek. Cumartesi günü termometreler en fazla 18 dereceyi gösterecek, bu da kentte son günlerin en serin havası anlamına geliyor.

Pazar gününden itibaren tablo değişiyor. 25 ve 26 Ekim'de İstanbul için parçalı bulutlu bir hava öngörülürken sıcaklıkların 20 derece civarında kalması bekleniyor. Hafta sonu için dışarıda plan yapanların özellikle cuma akşamı ile cumartesi gününe dikkat etmesi gerekiyor.