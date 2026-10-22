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Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Olacağı 14 Kenti Açıkladı

Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Olacağı 14 Kenti Açıkladı

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 10:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2026 Perşembe gününün hava durumunu açıkladı. 22 Ekim tarihli güncel tahminine göre Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı sistem, yarından itibaren Marmara ve Ege'nin önemli bölümünü etkisi altına alacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülürken İstanbul dahil 14 kentte yağış bekleniyor. Megakentte sağanak cumartesi de sürecek, sıcaklık 18 dereceye kadar inecek.

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İstanbul hava durumu: İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu: İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da perşembe günü hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek. Meteoroloji verilerine göre gün içinde en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek, sabah saatlerinde ise kentin bazı kesimlerinde pus etkili olacak. 

Asıl değişim 23 Ekim Cuma günü yaşanacak. Meteoroloji, İstanbul için cuma gününe gök gürültülü sağanak tahmininde bulundu. En düşük sıcaklığın 16, en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Yağışlı hava 24 Ekim Cumartesi de devam edecek. Cumartesi günü termometreler en fazla 18 dereceyi gösterecek, bu da kentte son günlerin en serin havası anlamına geliyor.

Pazar gününden itibaren tablo değişiyor. 25 ve 26 Ekim'de İstanbul için parçalı bulutlu bir hava öngörülürken sıcaklıkların 20 derece civarında kalması bekleniyor. Hafta sonu için dışarıda plan yapanların özellikle cuma akşamı ile cumartesi gününe dikkat etmesi gerekiyor.

Kuvvetli yağışın olacağı 14 kent.

Kuvvetli yağışın olacağı 14 kent.

Yağış sisteminin ilk durağı Trakya olacak. Tahminlerine göre Kırklareli'de bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak. Cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu illerde ani su baskını, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

23 Ekim Cuma hava durumu

Cuma günü gök gürültülü sağanak beklenen diğer iller ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Düzce, İzmir, Manisa ve Aydın olarak sıralanıyor. İzmir'de cuma günü 25 derece civarında seyredecek sıcaklık, cumartesi 24 dereceye gerileyecek.

24 Ekim Cumartesi hava durumu

Cumartesi günü yağış kuzeye ve iç kesimlere kayacak. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Düzce'nin yanı sıra Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Ankara için de gök gürültülü sağanak tahmini yapılıyor. Ankara'da cumartesi en yüksek sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.

Doğuda da yağışlı hava hakim. Kars, Van, Ardahan, Iğdır ve Ağrı için bugün aralıklı sağanak öngörülürken Doğu Karadeniz'de Artvin ve Rize çevresinde sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in güneyinde ise bugün yağış görülmeyecek; Adana'da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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