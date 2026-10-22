Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Olacağı 14 Kenti Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2026 Perşembe gününün hava durumunu açıkladı. 22 Ekim tarihli güncel tahminine göre Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı sistem, yarından itibaren Marmara ve Ege'nin önemli bölümünü etkisi altına alacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülürken İstanbul dahil 14 kentte yağış bekleniyor. Megakentte sağanak cumartesi de sürecek, sıcaklık 18 dereceye kadar inecek.
İstanbul hava durumu: İstanbul'da hava nasıl olacak?
Kuvvetli yağışın olacağı 14 kent.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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