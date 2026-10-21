Orhan Şen İstanbul'u Uyardı: Cuma Akşamı Yağış Geliyor, Kasımın İlk Haftasında Yenisi Bekleniyor

Orhan Şen'in anlattığına göre ülkeye giren ilk yağışlı sistem Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne ulaşacak. 'Özetlersek; Cuma günü Marmara Bölgesi'ne Trakya'dan başlayıp sadece bir geceliğine geçecek bir yağış geliyor' diyen Şen, yağışın niteliğini de şu sözlerle tarif etti: 'Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil.'

Kısa sürecek olsa da sistemi hafife almamak gerektiğini vurgulayan Şen, 'Genel cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim' uyarısında bulundu. Şen'in videoda ayrıca havaların haftaya soğuyacağını, soğumayla birlikte şiddetli yağışların da gelebileceğini söylediği aktarıldı.