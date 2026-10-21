Orhan Şen İstanbul'u Uyardı: Cuma Akşamı Yağış Geliyor, Kasımın İlk Haftasında Yenisi Bekleniyor
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 23 Ekim Cuma akşamı için İstanbul'a dikkat çekti. Trakya'dan girip Marmara'ya yayılacak yağış sisteminin kentte bir gece boyunca etkili olması bekleniyor. Şen ayrıca gelecek hafta Antalya başta olmak üzere güney kıyıları için su baskını riskine işaret etti.
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Cuma akşamı Trakya'dan giren yağış İstanbul'u bir geceliğine etkisi altına alacak.
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Gelecek hafta Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'da kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.
Kasımın ilk haftasında İstanbul ve Marmara'yı yeniden kuvvetli yağış bekliyor.
Pastırma sıcakları bu yıl kasımın ikinci haftasında gelebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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