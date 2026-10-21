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Orhan Şen İstanbul'u Uyardı: Cuma Akşamı Yağış Geliyor, Kasımın İlk Haftasında Yenisi Bekleniyor

Orhan Şen İstanbul'u Uyardı: Cuma Akşamı Yağış Geliyor, Kasımın İlk Haftasında Yenisi Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 07:36
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 23 Ekim Cuma akşamı için İstanbul'a dikkat çekti. Trakya'dan girip Marmara'ya yayılacak yağış sisteminin kentte bir gece boyunca etkili olması bekleniyor. Şen ayrıca gelecek hafta Antalya başta olmak üzere güney kıyıları için su baskını riskine işaret etti.

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Cuma akşamı Trakya'dan giren yağış İstanbul'u bir geceliğine etkisi altına alacak.

Cuma akşamı Trakya'dan giren yağış İstanbul'u bir geceliğine etkisi altına alacak.

Orhan Şen'in anlattığına göre ülkeye giren ilk yağışlı sistem Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne ulaşacak. 'Özetlersek; Cuma günü Marmara Bölgesi'ne Trakya'dan başlayıp sadece bir geceliğine geçecek bir yağış geliyor' diyen Şen, yağışın niteliğini de şu sözlerle tarif etti: 'Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil.'

Kısa sürecek olsa da sistemi hafife almamak gerektiğini vurgulayan Şen, 'Genel cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim' uyarısında bulundu. Şen'in videoda ayrıca havaların haftaya soğuyacağını, soğumayla birlikte şiddetli yağışların da gelebileceğini söylediği aktarıldı.

Gelecek hafta Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'da kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Gelecek hafta Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'da kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Asıl sert tablo güneyde. Şen, gelecek hafta Güney Ege ve Akdeniz'de yağışların kuvvetleneceğini, bazı noktalarda aşırı seviyeye çıkabileceğini söyledi. Su baskını riskinin öne çıktığı yerler olarak Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'u saydı.

Şen'in değerlendirmesinin resmî bir uyarı olmadığı, ilçe bazlı resmî uyarıların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklendiği belirtiliyor.

Kasımın ilk haftasında İstanbul ve Marmara'yı yeniden kuvvetli yağış bekliyor.

Kasımın ilk haftasında İstanbul ve Marmara'yı yeniden kuvvetli yağış bekliyor.

Cuma gecesiyle iş bitmiyor. Şen'e göre gelecek haftanın sonuna doğru ve kasımın ilk haftasında İstanbul ve Marmara'nın da aralarında olduğu batı bölgelerinde kuvvetli yağış yeniden gündeme gelecek.

Bu ikinci sistemin ayrıntıları için henüz erken. Şen, zamanı geldiğinde yeni bir bilgilendirme yapacağını belirtti.

Pastırma sıcakları bu yıl kasımın ikinci haftasında gelebilir.

Pastırma sıcakları bu yıl kasımın ikinci haftasında gelebilir.

Soğuk ve yağışlı günlerin ardından bir de sıcak haber var: Şen, pastırma sıcaklarının bu yıl büyük ihtimalle kasımın ikinci haftasında görüleceğini söyledi. Şu an gündüz sıcaklıklarının biraz düşük seyrettiğini hatırlatan uzman, olayın yalnızca gündüz sıcaklığıyla açıklanamayacağını anlattı.

Şen'in tanımıyla pastırma sıcakları, 'gece minimum sıcaklıkla gündüz maksimum sıcaklık arasındaki farkın 20 derece civarında olduğu zamanlar'. Yani gece sıcaklıklarının da düşmesi gerekiyor. Şen, ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ve gelişmeleri paylaşacağını ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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