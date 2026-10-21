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Dünya Meteoroloji Örgütü 'El Nino' İçin Tarih Verdi

Dünya Meteoroloji Örgütü 'El Nino' İçin Tarih Verdi

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 17:31
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Dünyanın bir yarısı sel ve fırtınayla boğuşurken diğer yarısı aşırı sıcak ve kuraklıkla mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), El Nino için kritik tarihi verdi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi  ise bu sonbahar ve kış için çok güçlü bir El Nino ihtimalini yüzde 90'ın üzerinde görüyor.

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Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino için tarih verdi. El Nino'nun etkileyeceği ülkeler açıklandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino için tarih verdi. El Nino'nun etkileyeceği ülkeler açıklandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi, Pasifik'teki ısınmanın önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine işaret ediyor. Rapora göre El Nino aralıkta en yüksek seviyesine çıkacak, etkileri ise büyük olasılıkla şubat ayına kadar hissedilecek.

El Nino ne zaman etkili olacak?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) değerlendirmesi de aynı yönde. Kurum, 2026 sonbaharı ile 2027 kışında 'çok güçlü' sınıfında bir El Nino görülme olasılığını yüzde 90'ın üzerinde hesaplıyor.

El Nino hangi ülkeleri etkileyecek?

Beklenen etkiler ise bölgeden bölgeye keskin biçimde ayrışıyor. Karayipler, Orta Amerika, Hindistan, Afrika'nın bazı kesimleri, Endonezya ve Avustralya için kuraklık uyarısı yapılırken ABD'nin güneyi, Peru, Ekvador, Doğu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağış ve sel riski öne çıkıyor.

Kuraklığın en ağır faturasını şimdiden ödeyen ülkelerin başında Endonezya geliyor.

Kuraklığın en ağır faturasını şimdiden ödeyen ülkelerin başında Endonezya geliyor.

Endonezya'da yangınlar 896 bin hektarı küle çevirdi. Ocak ayından bu yana çıkan orman yangınlarında yaklaşık 896 bin hektar alan zarar gördü.

Yangınlardan yükselen duman, halk sağlığını da doğrudan vurdu. Yaklaşık 175 bin kişi solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvururken özellikle Sumatra ve Kalimantan adalarında bazı okullar eğitime ara vermek zorunda kaldı.

Hindistan'da ise muson yağışları beklenenin gerisinde kaldı. Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda yağış miktarı normale göre yaklaşık yüzde 26, güneyinde ise yüzde 24 daha düşük gerçekleşti.

Batı Pasifik'te bu sezon 10 tropikal siklon oluştu: 1966'dan bu yana görülen en yüksek sayı.

Batı Pasifik'te bu sezon 10 tropikal siklon oluştu: 1966'dan bu yana görülen en yüksek sayı.

Madalyonun öbür yüzünde fırtınalar ve seller var. Doğu Pasifik'te sezonun bitmesine iki ay kala bu yıl 22 tropikal fırtına ve 12 kasırga kaydedildi. Bu rakamlar şimdiden yıllık ortalamanın üzerinde.

Doğu Asya'da Maysak ve Dujuan tayfunları, Çin'in doğusu ile Japonya'da sel ve heyelanlara yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre batı Pasifik'te bu sezon 10 tropikal siklon oluştu. Bu sayı, 1966'dan bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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