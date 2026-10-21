Dünya Meteoroloji Örgütü 'El Nino' İçin Tarih Verdi
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Dünyanın bir yarısı sel ve fırtınayla boğuşurken diğer yarısı aşırı sıcak ve kuraklıkla mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), El Nino için kritik tarihi verdi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ise bu sonbahar ve kış için çok güçlü bir El Nino ihtimalini yüzde 90'ın üzerinde görüyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino için tarih verdi. El Nino'nun etkileyeceği ülkeler açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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