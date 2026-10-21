Dünya Meteoroloji Örgütü 'El Nino' İçin Tarih Verdi

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi, Pasifik'teki ısınmanın önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine işaret ediyor. Rapora göre El Nino aralıkta en yüksek seviyesine çıkacak, etkileri ise büyük olasılıkla şubat ayına kadar hissedilecek.

El Nino ne zaman etkili olacak?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) değerlendirmesi de aynı yönde. Kurum, 2026 sonbaharı ile 2027 kışında 'çok güçlü' sınıfında bir El Nino görülme olasılığını yüzde 90'ın üzerinde hesaplıyor.

El Nino hangi ülkeleri etkileyecek?

Beklenen etkiler ise bölgeden bölgeye keskin biçimde ayrışıyor. Karayipler, Orta Amerika, Hindistan, Afrika'nın bazı kesimleri, Endonezya ve Avustralya için kuraklık uyarısı yapılırken ABD'nin güneyi, Peru, Ekvador, Doğu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağış ve sel riski öne çıkıyor.